Codici ATECO: in vigore la classificazione 2025

È in vigore dal 1° gennaio 2025 la nuova classificazione ATECO 2025 sviluppata da ISTAT, che ha sostituito la classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

Classificazione ATECO: in vigore i codici 2025

Sebbene sia già in vigore, la nuova classificazione verrà adottata a partire dal 1° aprile 2025 in modo da permettere alle diverse amministrazioni che la utilizzano di adeguarsi al cambiamento, tenendo conto del fatto che essa viene utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica ma anche di natura amministrativa.

La struttura di ATECO 2025 è disponibile nel sito istituzionale dell’Istat anche nella sezione dedicata.

La revisione complessiva è stata effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali, sotto il coordinamento dell’Istituto Nazionale di Statistica in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche.

Codici ATECO: la classificazione delle attività economiche

L’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali ed è utilizzata anche per altre finalità di natura amministrativa, come ad esempio quelle fiscali.

Sul sito di Istat sono disponibili gli strumenti per navigare all’interno della classificazione, ricercare o individuare il codice ATECO di un’attività economica tramite la sua descrizione.

Il codice non ha valore legale ma può essere utilizzato in sede di registrazione di una partita IVA presso le Amministrazioni di riferimento (ad esempio, Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate).