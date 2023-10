Compensazione prezzi: assegnati i fondi per il secondo semestre 2021

Il tanto atteso decreto di assegnazione dei fondi relativi al II semestre 2021 per il caro materiali è finalmente arrivato. È stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2023, n. 230, il Decreto del Minsitero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 agosto 2023 con cui sono state ripartite le risorse, per il secondo semestre dell’anno 2021, previste dal decreto 5 aprile 2022, recante "Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione".

Caro materiali: ripartiti i fondi per il II semestre 2021

Con il provvedimento, è stata approvata la ripartizione delle risorse del Fondo, per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui all’articolo 1 -septies, comma 8, del D.L. n. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”), convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, in relazione alle istanze di compensazione presentate per l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel secondo semestre del 2021.

Dopo oltre un anno dall’assegnazione dei fondi per il I semestre, adesso vengono distribuiti 103.495.893,03 euro a 1.059 Stazioni appaltanti ammesse, suddivise per categoria di imprese:

n. 478 piccole imprese, € 16.233.637,46

n. 414 medie imprese, € 28.487.181,18

n. 167 grandi imprese, € 58.775.074,39.

La ripartizione dettagliata è riportata nell’Allegato 1 al Decreto. Ricordiamo infine che, ai sensi dell’art. 23, comma 1 del D.L. n. 21/2022, il Ministero delle Infrastrutture ha già riconosciuto un’anticipazione del 50% dell’importo complessivo ammissibile in favore dei soggetti indicati al comma 7 dell’articolo 1 -septies del D.L. n. 73/2021.