Comunicazione dati appalti: nuove indicazioni da ANAC

Con il processo di digitalizzazione degli appalti cambiano alcune procedure a carico delle Stazioni Appaltanti e che adesso vengono assolte tramite la BDNCP.

Pubblicazione dati appalti: le nuove procedure operative

La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dal 1° gennaio 2024 assicura, per esempio, la pubblicazione dei dati individuati all’art. 28, co. 3, del nuovo codice, tra cui quelli già previsti dall’art. 1, co. 32, della legge 190/2012 (pertanto abrogato dal d.Lgs. n. 36/2023). Ciò significa, come riportato nel Comunicato ANAC del 10 gennaio 2024 che non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l’invio ad ANAC entro il 31 gennaio della PEC, nella quale indicare il luogo di pubblicazione di detto file.

Ne consegue che perdono di efficacia le specifiche tecniche che disciplinavano le modalità di compilazione e pubblicazione del file XML e di invio ad ANAC della dichiarazione di adempimento.

Queste invece le nuove previsioni: