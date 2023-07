Concorrimi: nuovo concorso di progettazione per la scuola del futuro

Un nuovo polo scolastico/Community Hub nel quartiere Don Bosco di Brescia per la rigenerazione urbana dell’area sud-ovest della città è l’oggetto del concorso di progettazione in due gradi “La Scuola al Centro del Futuro”, indetto dal Comune di Brescia, che ha come obiettivo l'acquisizione, dopo l'espletamento del secondo grado, di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnico-economica.

La scuola del Futuro: nuovo concorso di progettazione

Il concorso di progettazione si inserisce, in generale, tra le azioni definite all’interno della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile “La Scuola al Centro del Futuro. La rigenerazione dell’area sud-ovest di Brescia parte dalle scuole”, che il Comune di Brescia ha redatto nel 2021, finanziata con fondi europei FESR e FSE+ relativi al periodo di programmazione europea 2021-2027.

L’intervento dovrà portare alla sperimentazione di un modello scolastico innovativo nel quartiere Don Bosco, attraverso la costituzione di un Community Hub, destinato non solo all’attività scolastica della popolazione compresa nella fascia d’età fra 0-14 anni, ma anche ad offrire servizi, corsi e laboratori destinati alla comunità locale. Questo modello, una volta sperimentato e validato, verrà replicato in altri quartieri dell’area sud-ovest e della città.

Concorso La Scuola al centro del Futuro: lotti, scadenze e importi a base di gara

Nell’ambito del concorso possono essere individuati 4 lotti che potranno essere sviluppati con tempistiche differenti:

Lotto 1 - Realizzazione del Community Hub e della Scuola secondaria di primo grado; Lotto 2 - Ampliamento e riqualificazione energetica della Scuola dell’infanzia; Lotto 3 - Realizzazione della Scuola primaria; Lotto 4 - Demolizione della scuola secondaria di primo grado esistente “Bettinzoli” e realizzazione del nuovo Parco urbano.

Il concorso è articolato in due gradi in forma anonima. Proprio per garantire anonimato e condizioni uniformi di partecipazione le procedure avverranno esclusivamente per via telematica attraverso il portale dedicato sul quale i concorrenti dovranno registrarsi.

Il costo massimo dell'intervento da realizzare è pari a 19,85 milioni di euro, l’importo massimo per le opere è di 14,7 milioni, iva esclusa come specificato nel D.I.P., nel quale si riporta la classificazione delle diverse categorie di lavoro previste, identificate secondo i codici "ID-Opere" di cui al D.M. 17 giugno 2016 in materia di corrispettivi professionali per i Servizi di Architettura e Ingegneria.

Le iscrizioni con il contestuale invio degli elaborati si chiuderanno il 15 settembre 2023 alle ore 12.00; nel caso di selezione per la partecipazione al 2° grado, la scadenza per l’invio degli elaborati è fissata al 29 novembre 2023, ore 12:00.

Al vincitore del concorso è destinato un premio di 91mila euro come acconto sull’importo di 182mila euro del PFTE; la restante parte sarà erogata al perfezionamento del PFTE.

A ciascuno dei successivi quattro concorrenti verrà corrisposto, a titolo di riconoscimento di partecipazione, un rimborso spese di 19 mila euro al netto di oneri previdenziali e IVA.