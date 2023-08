Concorsi Agenzia delle Entrate 2023: 4.500 posizioni aperte

C’è ancora tempo fino al 26 agosto 2023 per partecipare ai due concorsi indetti dall’Agenzia delle Entrate, alla ricerca di 3.970 funzionari tributari e altri 530 destinati ai servizi di pubblicità immobiliare.

Concorsi Agenzia delle Entrate 2023: come candidarsi e profili richiesti

Le due selezioni a tempo indeterminato rientrano nel piano assunzioni a con cui il Fisco intende ampliare l’organico di circa 11mila unità entro la fine del 2024. Le domande di partecipazione devono essere presentate specificando solo una regione per cui si concorre e con l’impegno a rimanere per 5 anni nella sede assegnata.

I concorsi prevedono l’espletamento di una prova scritta, salla quale l’Agenzia delle Entrate fornirà indicazioni già il prossimo 4 settembre. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: profilo Funzionari tributari

Sono 3.970 i laureati che saranno assunti a tempo indeterminato per svolgere attività ad alto contenuto specialistico in materia fiscale. 900 saranno destinati alla Direzione regionale della Lombardia, 800 saranno ripartiti fra la Direzione Regionale Lazio e gli uffici centrali, mentre 680 saranno assegnati alla Direzione regionale del Veneto. 350 verranno indirizzati in ciascuna delle Direzioni Regionali Emilia-Romagna e Piemonte, mentre in Toscana sono previste 330 assunzioni in organico. Infine, in Trentino Alto Adige verranno rafforzate le Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, rispettivamente con 20 e 30 nuovi assunti.

I funzionari saranno impiegati nelle seguenti attività:

assistenza e consulenza ai contribuenti

gestione ed erogazione dei servizi,

analisi sugli illeciti fiscali

verifica e controlli.

contenzioso e riscossione.

Tra i titoli di studio sono richiesti:

laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Scienze economiche, Scienze dell’Economia e della gestione aziendale

oppure diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio

oppure laurea specialistica o magistrale equiparata.

Concorsi Agenzia delle Entrate 2023: profilo funzionari servizi di pubblicità immobiliare

Il secondo profilo richiesto porterà all’assunzione 530 funzionari per servizi di pubblicità immobiliare, che dovranno occuparsi delle attività di aggiornamento e conservazione dei registri immobiliari.

Anche in questo caso, le assunzioni più consistenti riguardano le regioni Lombardia (86 unità), Lazio e gli uffici centrali, il Veneto, il Piemonte e la Toscana , ciascuna con 50 unità di personale.

Tra le attività da svolgere:

assistenza e consulenza;

aggiornamento e conservazione delle banche dati di pubblicità immobiliare;

attività di monitoraggio.

Ai candidati è richiesto il possesso di:

laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici;

oppure di un diploma di laurea in Giurisprudenza;

oppure una laurea specialistica o magistrale equiparata.

Le candidature vanno inviate entro le 23.59 del 26 agosto 2023 tramite il Portale unico del reclutamento InPA al seguente link.