Condono edilizio e istruttoria incompleta: il silenzio-assenso non basta

Benché l’ultima Legge speciale risalga al 2003, il condono edilizio è uno di quegli istituti che continua a far parlare, soprattutto la giustizia amministrativa costretta periodicamente ad intervenire per chiarire alcuni aspetti legati alla formazione del titolo in sanatoria. Non è un mistero che la valanga che ha travolto la pubblica amministrazione tra il 1985 e il 2003, con i 3 condoni edilizi, sia ancora sepolta nei cassetti pronta per esplodere.

Tra le domande ricorrenti: su un’istanza di condono edilizio presentata si applica sempre il silenzio-assenso per la formazione tacita del titolo abilitativo? E soprattutto, fino a che punto l’Amministrazione può sollecitare integrazioni?

Condono edilizio e silenzio-assenso: interviene il Consiglio di Stato

Ha risposto a queste domande il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2215/2025 che interviene su un tema cruciale per chi opera in ambito edilizio: la legittimità del diniego di condono fondato sulla incompletezza documentale, anche a fronte di una pluralità di integrazioni richieste dall’amministrazione e della presunta operatività del silenzio-assenso.

La vicenda ha origine in un Comune, dove la società appellante aveva presentato ben dieci istanze di condono nel 2004 per regolarizzare diverse opere edilizie (ampliamenti, modifiche, nuove costruzioni). Dopo una lunga fase istruttoria, culminata con richieste di integrazione e successivo preavviso di diniego, l’Amministrazione aveva respinto tutte le domande. Il TAR aveva annullato il diniego solo per due pratiche. Da qui l’appello dinanzi al Consiglio di Stato, che ha confermato il rigetto per sette delle otto pratiche contestate, accogliendo parzialmente l’impugnazione solo per una di queste.

Il cuore della questione ruota attorno a due profili fondamentali: