Consolidamento del terreno con iniezioni di malte cementizie: nuovo intervento Geosec

GEOSEC ha eseguito un delicato intervento di consolidamento del terreno a Gonzaga, in provincia di Mantova nel complesso che interessa la torre d'angolo situata in Piazza Castello. Si tratta di una struttura di grande rilevanza storica e costruttiva che, insieme al Mastio, rappresenta tutt’oggi ciò che resta dell'antico Castello Gonzaghesco, edificato nel 1370.

Questo intervento di GEOSEC si colloca all'interno di un ambizioso ed importante progetto di consolidamento della torre d'angolo, sia relativamente alle opere strutturali che al terreno di fondazione. Un intervento di consolidamento del terreno, resosi per di più necessario soprattutto dopo i danni provocati dagli eventi sismici del maggio 2012.

L’impresa affidataria principale dell’intero intervento di recupero è IMPREDIMA di Piacenza.

Indagini preliminari

Per valutare la capacità portante del terreno, sono state eseguite appropriate prove e indagini geologiche. Il contesto si presentava particolarmente complesso e articolato, poiché la struttura interessata sorgeva su un terreno prevalentemente di riporto e poco performante dal punto di vista geotecnico, originato e condizionato dalle attività storiche del fiume Po e di nuovo soggetto agli effetti dei cambiamenti climatici degli ultimi decenni.

Fasi dell’intervento

L'intervento di consolidamento del terreno adottato dallo staff di progettazione, è stato volutamente di tipo mininvasivo con diversi obiettivi, tra i quali, quello di ridurre al minimo l’impatto sull’opera esistente e sul contesto al contorno.

L’intervento di consolidamento del terreno si è concentrato nel volume significativo al di sotto della fondazione strutturale con obiettivo di migliorare le performance geotecniche originarie al fine di contribuire ad una miglior stabilità dell’opera nel tempo. Per questo progetto sono state pianificate delle iniezioni mirate a pressione controllata di miscele cementizie espandenti.

In particolare, per la realizzazione delle iniezioni sono stati eseguiti 54 fori nel volume significativo, passando la fondazione esistente con diametri di punte perforanti variabili tra 25 mm e 50 mm, disposti ad una distanza di interasse medio di 50 cm l'uno dall'altro e con una profondità massima di 3,80 mt rispetto al piano di appoggio delle fondazioni. All'interno di questi fori sono stati poi inseriti tubi specificamente preparati per l'intervento di consolidamento del terreno, e tali da favorire una adeguata iniezione della miscela cementizia espandente.

Monitoraggio dell’intervento

L'intero intervento di consolidamento del terreno, è stato inoltre monitorato attraverso l’indagine della Tomografia di Resistività Elettrica 3D, che ha consentito di perfezionare sia la fase di progettazione che successivamente quella di controllo post operam.

In particolare, l’indagine della Tomografia di Resistività Elettrica 3D fornisce un doppio supporto all’intervento di consolidamento del terreno. In primo luogo, consente di indentificare previamente i vuoti ed eventuali cavità oltre che la presenza di acqua nei terreni di fondazione, fornendo un’immagine tridimensionale dell’impronta sotto all’edificio più vantaggiosa senza necessità di scavi o demolizioni invasive. La sua caratteristica di ripetibilità dell’indagine garantisce poi analisi comparative in particolare considerazione degli effetti ottenuti dopo le iniezioni consolidanti.

Inoltre, la Tomografia di resistività 3D consente di supportare in modo mirato il progetto delle iniezioni e di rilevare, almeno qualitativamente post operam, gli effetti conseguenti del trattamento.

Conclusioni

L’intervento di consolidamento del terreno ha partecipato e partecipa, al progetto per un pieno recupero funzionale dello stabile, garantendo adeguata stabilità alla costruzione e restituendo alla comunità locale un luogo simbolico e distintivo del territorio come l’antica Piazza Castello, punto di aggregazione e patrimonio storico del paese. Per consolidamenti del terreno sicuri ed efficienti, supportati da indagini approfondite e soluzioni all’avanguardia, GEOSEC rappresenta una scelta affidabile e innovativa.

