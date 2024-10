Consolidamento terreno di fondazione: nuovo intervento Geosec

GEOSEC ha realizzato un intervento strategico di riqualificazione della pavimentazione rigida del piazzale di sosta aeromobili presso l’Aeroporto di Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia.

Consolidamento terreno di fondazione: l'intervento GEOSEC presso l'aeroporto di Gorizia

Utilizzando la tecnologia brevettata See&Shoot®, l'iniezione di resine espandenti, l’obiettivo era il consolidamento del terreno di fondazione per garantire il recupero della portanza strutturale dell’area, dove poggiano 48 lastre in calcestruzzo.

Indagini preliminari

Le prime indagini hanno rivelato che la pavimentazione si componeva di due strati principali: uno di fondazione, costituito da un misto lapideo granulare spesso circa 60 cm, e un sottofondo formato dal terreno di base. Nel 2003 e nel 2013, sono stati condotti studi per determinare il numero di classificazione della pavimentazione (PCN) e valutare la sua durata residua. I risultati hanno evidenziato criticità, come la limitata durata residua della pavimentazione, un PCN insufficiente e la presenza di fessure e danni ai bordi delle lastre.

Ulteriori analisi hanno confermato la necessità di un intervento di consolidamento del terreno, a causa della presenza di terreni a bassa resistenza meccanica sotto la pavimentazione. L'utilizzo delle resine espandenti si è quindi rivelato essenziale per migliorare la stabilità a lungo termine.

Caratteristiche dell’intervento

L’intervento è iniziato con la foratura della pavimentazione rigida, creando una griglia di piccoli fori verticali (10-25 mm di diametro), attraverso i quali è stata iniettata una resina espandente. Questi fori hanno permesso alla resina di penetrare sia negli strati di fondazione che, laddove necessario, nel sottofondo.

Le linee di giunzione tra le lastre, considerate le aree più vulnerabili a infiltrazioni d'acqua, sono state trattate con fori specifici per garantire una copertura ottimale. Per i fori centrali, è stata realizzata una griglia con distanze variabili tra 0,50 e 1,50 metri, in modo da assicurare un consolidamento uniforme.

La seconda fase dell’intervento ha previsto un monitoraggio costante delle lastre di calcestruzzo, per evitare sollevamenti anomali durante l’iniezione delle resine espandenti. Un sistema di controllo dell’altimetria, con comparatori digitali ad alta precisione collegati a sensori di posizione e temperatura, ha garantito la massima precisione durante l'operazione.

Nella terza fase, è stata utilizzata una resina poliuretanica bicomponente auto-espandente, MAXIMA®, un prodotto del gruppo GEOSEC appositamente progettato per permeare negli strati di fondazione. Questa resina espandente, grazie alla sua reazione chimica, si trasforma in un materiale inerte privo di effetti inquinanti, rendendola la soluzione ideale per il consolidamento del terreno.

A supporto dell’intervento, sono state effettuate ulteriori prove deflettometriche con il deflettometro a massa battente (HWD) e indagini geofisiche tramite Tomografia di Resistività Elettrica (ERT), per confermare l'efficacia delle resine espandenti e del consolidamento del terreno.

Conclusioni

L'intervento di consolidamento del terreno con resine espandenti eseguito da GEOSEC presso l’Aeroporto di Ronchi dei Legionari ha permesso di riqualificare completamente il piazzale di sosta per aeromobili, garantendo stabilità e sicurezza all’intera infrastruttura. Grazie alla tecnologia See&Shoot® e all’utilizzo delle resine espandenti, è stato possibile completare i lavori senza l'uso di cantieri invasivi, minimizzando l’impatto sulle operazioni aeroportuali e riducendo al minimo i disagi per gli utenti.

Per approfondimenti: GEOSEC - Intervento aeroporto Ronchi dei Legionari