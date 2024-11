Contenziosi Superbonus e bonus edilizi: webinar gratuito

Dal 2020 ad oggi il Superbonus è stato l’incentivo fiscale che ha subìto più correttivi in un arco di tempo estremamente breve: se ne contano ben 38, tra diretti o indiretti, alcuni finalizzati a colmare alcuni vuoti normativi, altri invece che, come veri e propri colpi di spugna, sono stati forieri di contenziosi tra tutte le parti coinvolte, quali committenti, professionisti, imprese e Amministrazione finanziaria.

Contenzioso e processo tributario Superbonus e bonus edilizi: il webinar gratuito

Le continue modifiche all’art. 119 e all’art. 121 del Decreto Rilancio hanno infatti portato non solo gli addetti ai lavori a definire un’intensa attività interpretativa, ma hanno anche moltiplicato scadenze e adempimenti a loro carico, in un percorso ad ostacoli in cui imprevisti – ma, soprattutto, errori – sono stati e sono sempre dietro l’angolo.

Facile comprendere quindi perché i problemi di natura tecnica e procedurale si sono spesso trasformati in contenziosi tra privati e con l’Agenzia delle Entrate.

Un’eredità pesante che il Superbonus sta lasciando e alla quale LavoriPubblici.it, in collaborazione con GRAFILL Editoria Tecnica, ha deciso di dedicare un approfondimento con il webinar “Contenzioso e processo tributario nel superbonus e nei bonus edilizi”, che si terrà venerdì 8 novembre alle ore 15.00.

I temi del webinar

In un confronto costruttivo, ma soprattutto utile a capire come evitare contenziosi o, eventualmente, ad affrontarli in maniera efficace, il webinar affronterà alcuni punti fondamentali quali:

Perché ci troviamo a parlare di contenzioso nell’ambito del superbonus e dei bonus edilizi

Quali sono le cause principali di contenzioso

Quali “semplificazioni normative” sono state trasformate in dubbi interpretativi, a cui occorre prestare la massima attenzione

Quali situazioni pratiche possono generare contenziosi, ad esempio lavori eseguiti non a regola d’arte a causa di scadenze serrate

La possibile perdita degli incentivi per cattiva esecuzione dei lavori

I relatori

Moderato dall’ing. Gianluca Oreto, direttore responsabile di LavoriPubblici.it, il webinar vedrà la partecipazione di due relatori d’eccellenza, grandi esperti in materia:

Silvia Siccardi, avvocato cassazionista che opera da oltre 25 anni nell’ambito del diritto tributario, attualmente Segretario Generale dell’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi – UNCAT, relatrice e docente presso convegni e corsi di formazione in materia tributaria, oltre che autrice di articoli e commenti per la stampa specializzata;

che opera da oltre 25 anni nell’ambito del diritto tributario, attualmente Segretario Generale dell’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi – UNCAT, relatrice e docente presso convegni e corsi di formazione in materia tributaria, oltre che autrice di articoli e commenti per la stampa specializzata; Cristian Angeli, ingegnere tra i massimi esperti in Italia in materia di Superbonus. Oltre a occuparsi di progettazione edilizia coniugando i bonus fiscali alle più evolute tecnologie costruttive, l’ing. Angeli svolge perizie, consulenze in ambito di contenzioso e pareri tecnico-legali ed è autore di numerosi libri e articoli di approfondimento sui bonus fiscali.

Il webinar sarà quindi un appuntamento imprescindibile per chi desidera conoscere le numerose complessità tecniche e tributarie relative agli interventi agevolati dal superbonus e dagli altri bonus edilizi esistenti e che hanno determinato il sorgere di contenziosi a ogni livello, tra tutti i soggetti coinvolti, a diverso titolo, nei lavori.