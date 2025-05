Contenzioso post Superbonus e responsabilità dei professionisti: il convegno a Forlì

Si terrà venerdì 9 maggio a Forlì l’importante convegno dal titolo “Il contenzioso post Superbonus e le responsabilità dei professionisti”, organizzato dal Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Forlì-Cesena (CUP).

Contenzioso post- Superbonus e responsabilità dei professionisti: i temi del convegno

L’incontro affronterà le numerose problematiche emerse nella fase successiva all’applicazione del Superbonus, con un taglio pratico e multidisciplinare, rivolto ai professionisti tecnici (ingegneri, architetti, geometri e periti), nonché ad avvocati, commercialisti e altri operatori del settore.

A differenza di molti appuntamenti precedenti focalizzati sugli aspetti progettuali e procedurali, il convegno si concentrerà su ciò che sta accadendo nella fase “post-Superbonus”: contenziosi, responsabilità contrattuali e professionali, evoluzioni normative e giurisprudenziali.

Tra i relatori sono attesi tre avvocati con specializzazioni diverse, un architetto, il presidente di Confedilizia e l’ing. Cristian Angeli, tecnico esperto sulle tematiche fiscali, collaboratore di lavoripubblici.it. Verranno esaminate le sentenze più recenti, le nuove prassi fiscali e le prospettive per il futuro del settore.

Un’attenzione particolare sarà dedicata al ruolo dei professionisti nei contenziosi: come parti coinvolte, come difensori, CTU, CTP o consulenti tecnici, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza una materia in continua evoluzione.

L'evento si terrà venerdì 9 maggio dalle ore 14.00 alle ore 18.30, presso CINEFLASH - via Emila per Forlì n° 1403, Forlimpopoli (FC).

L'iscrizione è gratuita e la partecipazione prevede il rilascio di 4 CFP.

Scarica la locandina