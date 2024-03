A maggio 2020 si è "abbattuto" sul comparto delle costruzioni il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che, grazie agli articoli 119 (superbonus) e 121 (meccanismo delle opzioni alternative) ha dato un forte impulso agli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

Superbonus e opzioni alternative: la ratio

Dopo quasi un ventennio, il mondo dell’edilizia si è finalmente svegliato da un torpore generato dalle difficoltà economiche del Paese unite ad una normativa edilizia che mai come adesso necessiterebbe di una seria riforma per incentivare i processi di riqualificazione, trasformazione e sostituzione. Dal Decreto Rilancio ci sono voluti bel 139 giorni affinché la normativa si “consolidasse” attraverso la sua conversione in legge e la pubblicazione dei provvedimenti attuativi necessari (approdati in Gazzetta Ufficiale solo il 5 ottobre 2020).

Gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio nascono con il preciso intento di:

incentivare gli interventi di riqualificazione (energetica e strutturale);

consentire l’avvio degli interventi anche a soggetti privi di capacità di spesa e/o capienza fiscale.

Nobili obiettivi che hanno portato a 16 miliardi di investimenti fino al 31 dicembre 2021. Poi, a gennaio 2022, tutto è cambiato perché con il passaggio da Governo Conte II a quello Draghi, si è avviato un processo di trasformazione e lento smantellamento che, quasi senza accorgersene, ha consentito l’avvio di interventi nella “speranza” che qualcuno potesse acquistare i crediti maturati.

Soprattutto il blocco della cessione è stato la maggiore causa della sospensione di molti cantieri e l’inizio di un duro percorso che nella maggior parte dei casi ha generato e continuerà a generare contenziosi.

Dalla prima formulazione del Decreto Rilancio, superbonus e opzioni alternative hanno subito bel 33 provvedimenti correttivi che a vario titolo sono intervenuti prima colmando alcuni vuoi normativi, poi semplficando e, infine, stravolgendo completamente la ratio che aveva ispirato il primo legislatore.

Il contenzioso

Considerata l’importanza dell’argomento, si svolgerà l’8 aprile 2024 dalle ore 15 alle 17 il webinar gratuito organizzato da LavoriPubblici.it in collaborazione con GRAFILL Editoria tecnica dal titolo “Il contenzioso nel superbonus e nei bonus edilizi”. Un momento di formazione e confronto che vedrà come relatori:

l’Avv. Virginia Raggi, già sindaca di Roma;

l’ing. Cristian Angeli, professionista esperto in progettazione assistita dai bonus edilizi;

l’Avv. Guerrino Petillo, Professore e Segretario generale della Scuola Superiore Internazionale di Studi Universitari di Ricerca e Formazione " Unisrita".

L’evento, moderato dal direttore di LavoriPubblici.it ing. Gianluca Oreto, si svolgerà previa iscrizione alla piattaforma e darà ampio spazio al dibattito.

Iscrizione gratuita

Per iscriversi gratuitamente al webinar CLICCA QUI.