Correttivo Codice Appalti: ANAC interviene sul Bando Tipo

Il correttivo al Codice Appalti implica una serie di “aggiustamenti” operativi di non poco conto tra cui, per esempio, le clausole dei Bandi Tipo.

Correttivo Codice: il Comunicato ANAC sul Bando-Tipo n. 1

Proprio per questo ANAC, nelle more dell’aggiornamento definitivo del testo, ha emanato il Comunicato del Presidente del 14 gennaio 2025, con alcuni chiarimenti sugli effetti delle clausole del Bando-tipo n. 1/2023, relativo all’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dopo l’entrata in vigore del d.Lgs. n. 209/2024.

Ricorda l’Autorità che le clausole del Bando Tipo n. 1/2023 sono state redatte tenendo conto del quadro normativo vigente al momento dell’approvazione dell’atto (delibera del 27 giugno 2023, n. 309), adesso significativamente modificato con il Correttivo al Codice.

Consapevole della necessità di mettere a disposizione con la massima tempestività uno strumento aggiornato alle più recenti modifiche normative, ANAC ha quindi avviato l’attività di revisione delle clausole, specificando che nel frattempo, qualora le modifiche o le integrazioni normative sopravvenute abbiano effetto su di esse, è necessario sostityirle facendo riferimento a quanto previsto dal d.Lgs. n. 209/2024.

In questo caso sarà sufficiente giustificare la disapplicazione della clausola del Bando-tipo facendo riferimento alla sopravvenuta disposizione del “decreto correttivo” applicabile al suo posto nel caso di specie.