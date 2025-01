Costi chilometrici e fringe benefit: pubblicate le Tabelle ACI 2025

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024, n. 304 il Comunicato dell'Agenzia delle Entrate riportante le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.Lgs. n. 314/1997.

Costi chilometrici e fringe benefit: in Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI 2025

Le tabelle contengono i costi chilometrici e i relativi Fringe Benefit per il 2025, riferiti alle seguenti categorie di autovetture, motocicli ed autocaravan:

autoveicoli a benzina in produzione;

autoveicoli a gasolio in produzione;

autoveicoli a benzina-GPL in produzione;

autoveicoli a metano in produzione;

autoveicoli ibrido-benzina e ibrido-gasolio in produzione;

autoveicoli ibridi plug-in in produzione;

autoveicoli elettrici in produzione;

autoveicoli a benzina fuori produzione;

autoveicoli a gasolio fuori produzione;

autoveicoli a benzina-GPL e benzina-metano e metano fuori produzione;

autoveicoli ibrido-benzina e ibrido-gasolio fuori produzione;

autoveicoli ibridi plug-in fuori produzione;

motoveicoli;

autocaravan

Calcolo dei costi chilometrici: a cosa serve

I prospetti con i costi chilometrici sono utili a determinare:

il rimborso spettante a dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio mezzo per svolgere attività a favore del datore di lavoro;

che utilizzano il proprio mezzo per svolgere attività a favore del datore di lavoro; l’importo del fringe benefit, cioè della retribuzione non in denaro derivante dalla concessione in uso ai dipendenti di veicoli aziendali, destinati ad uso promiscuo, quindi sia per esigenze di lavoro che per esigenze private.

Le tabelle sono predisposte su una percorrenza annua di 15mila chilometri, prevista dall'Agenzie delle Entrate per il calcolo del reddito da indicare in busta paga.

Fringe benefit auto: come fare il calcolo

Le ultime 4 colonne riportano i valori del fringe benefit annuale spettante.

I valori relativi ad ogni singolo veicolo, vanno calcolati selezionando i seguenti parametri:

categoria di veicoli (autovettura, motociclo);

elenco marche (Alfa Romeo, Bmw, ecc..);

tipologia di alimentazione (benzina, gasolio, ecc..);

autovetture in produzione e fuori produzione.

Nelle singole colonne sono indicate le percentuali di utilizzo privato del mezzo da parte del dipendente: 25%, 30%, 50% e 60%, a cui va rapportato il risultato ottenuto moltiplicando il costo al chilometro dell'autovettura interessata per 15mila chilometri, ovvero per la percorrenza annuale.

Ne deriva che se l’auto aziendale viene utilizzata per il 25% per uso privato e il costo chilometrico della vettura riportato nella tabella è 0,8021, il calcolo da effettuare è il seguente:

0,8021*15.000= 12.031,5, il cui 25% è pari a 3.007,88. Questo sarà l’importo del fringe benefit spettante.

È possibile effettuare il calcolo direttamente online sul sito dell'ACI.