Costruzioni: Fibre Net ottiene il riconoscimento EPD per il sistema CRM RI-STRUTTURA

Il sistema CRM RI-STRUTTURA di Fibre Net Group ha ottenuto l’Environmental Product Declaration (EPD), un riconoscimento che premia l’impegno su sostenibilità e innovazione profuso ogni giorno negli stabilimenti Fibre Net.

Sostenibilità e innovazione: Fibre Net premiata per il sistema CRM RI-STRUTTURA

L’azienda friulana traccia la rotta verso scenari che valorizzano la compliance dei materiali compositi per rinforzo strutturale verso i Criteri minimi ambientali (Cam), soddisfacendo obiettivi di sostenibilità e responsabilità ambientale, a beneficio dell’intera filiera delle costruzioni.

Per le stazioni appaltanti, i progettisti e le imprese partner, la certificazione EPD rappresenta uno strumento di verifica del rispetto dei requisiti ambientali previsti, facilita il controllo e promuove l’utilizzo green di materiali innovativi. Grazie alle proprie competenze e tecnologie, Fibre Net ottiene un traguardo che si inserisce nel percorso del Gruppo volto al miglioramento dei propri sistemi di consolidamento strutturale, sia sul fronte della selezione delle materie prime sia in relazione ai processi produttivi, in ottica ‘zero waste’.

RI-STRUTTURA, primo sistema ad aver ottenuto la marcatura CE e sviluppato secondo la tecnica dell’intonaco armato CRM, si compone di reti, angolari e connettori preformati in fibra di vetro Ar e resine termoindurenti (Gfrp – Glass fiber reinforced polymer) e si completa con malte strutturali. L’intervento di rinforzo garantisce un miglioramento strutturale omogeneo e diffuso, con elevate caratteristiche meccaniche, di resistenza e duttilità e un modesto incremento di rigidezza della struttura.