Crediti d'imposta ZES Mezzogiorno: ecco la percentuale spettante

Dopo la chiusura dello sportello per la presentazione delle richieste, avvenuta lo scorso 12 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.

Crediti d'imposta ZES: la percentuale spettante

Il credito, istituito con l’art. 16 del D. L. n. 124/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2023, è destinato alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.

Il contributo riguarda investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto, di 100 milioni di euro e il cui costo complessivo non sia inferiore ai 200mila euro.

Per il riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa vanno certificati da un revisore legale dei conti.

L'ammontare massimo concesso corrisponde appunto alla percentuale resa nota con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 luglio 2024, prot. n. 305765: essa è pari al 17,6668%, determinata in base alle richieste validamente presentate dal 12 giugno al 12 luglio 2024, per un importo complessivo di 9,452 miliardi di euro, a fronte di 1,67 miliardi disponibili.

Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con la risoluzione del 22 luglio 2024, n. 39/E è stato anche istituito il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Si tratta del codice tributo “7034” denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”.