Docfa 4.00.5: tutte le novità del nuovo software per l’aggiornamento catastale

È disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la nuova versione del software Docfa 4.00.5, strumento indispensabile per la compilazione e trasmissione degli atti tecnici di aggiornamento del catasto fabbricati.

L’aggiornamento introduce importanti novità operative per i professionisti incaricati di predisporre accatastamenti e variazioni, in particolare per la revisione del classamento delle unità riconducibili alla categoria catastale E/1. Il nuovo rilascio si inserisce nel processo di allineamento normativo con la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) e prevede specifici adeguamenti tecnici e controlli automatici volti a garantire la coerenza dei dati inseriti rispetto alle disposizioni di legge.

Cos’è il Docfa e a cosa serve

Il Docfa (Documenti Catasto Fabbricati) è il software sviluppato dall’Agenzia delle Entrate per la redazione degli atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano. Tramite questa procedura, il professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito, agrotecnico) può:

dichiarare nuove costruzioni (accatastamenti);

(accatastamenti); comunicare variazioni dello stato di fatto di immobili esistenti;

di immobili esistenti; proporre il classamento e determinare la rendita catastale ;

e ; allegare planimetrie raster o vettoriali;

raster o vettoriali; compilare modelli tecnici in formato digitale (Modello D, 1N, 2N, ecc.).

Tutti i documenti prodotti sono firmabili digitalmente e trasmissibili attraverso il portale Sister, nel rispetto delle norme sulla conservazione elettronica dei documenti catastali.