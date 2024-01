Crediti incagliati: le proposte degli esodati del Superbonus

Le numerose modifiche normative apportate all’art. 121 del Decreto Rilancio sull'utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito) hanno portato a una progressiva chiusura del mercato dei crediti fiscali, con conseguenze disastrose per committenti, professionisti e imprese, che si sono trovati in deficit di liquidità proprio per l’impossibilità crescente di cedere i crediti maturati nell’ambito di interventi Superbonus (e non solo).

Tra quelle più significative ricordiamo quelle introdotte:

dal D.L. n. 157/2021, le cui disposizioni sono state poi inserite nella legge di bilancio 2022, con cui sono stati rafforzati i presidi di controllo per la fruizione e circolazione dei crediti d’imposta (c.d. Decreto Antifrodi );

); dal D.L. n. 11/2023, (c.d. "Decreto Cessioni") che ha vietato per nuovi interventi, a partire dal 17 febbario 2023, di utilizzare le opzioni alternative, con deroghe solo per i lavori già avviati o per i quali sia stata almeno presentata la CILA.

Crediti incagliati: quali soluzioni sono possibili?

Progressiva chiusura e problemi sempre più pressanti, che necessitano, spiega l’Associazione Esodati del Superbonus, di soluzioni immediate e concrete: “Siamo costretti, quindi, a ribadire la necessità di salvare le imprese coinvolte nell’impasse (si tratta soprattutto di PMI che con il loro gigantesco indotto contribuiscono in maniera significativa al PIL), i Professionisti che hanno investito risorse economiche ed intellettuali e, soprattutto, i tantissimi committenti proprietari di immobili oggetto di intervento che hanno creduto in una legge dello Stato, e che rischiano di vedere intaccato il loro bene primario per eccellenza: la casa”.

Da qui la redazione di un piano concreto di proposte per il Governo, a cui si chiede di “ragionare insieme e valutare con attenzione le soluzioni quali l’immediata proroga delle scadenze di lavori e di quelle di natura economico- fiscale assolutamente necessarie ed imprescindibili al fine di permettere a imprese e committenti di completare i lavori in corso, oltre a meccanismi concreti per agevolare la cessione dei crediti al fine di smaltirne l’accumulo abnorme che si è venuto a creare”.

Le proposte degli Esodati del Superbonus

In sintesi, le proposte riguardano i seguenti temi:

Slittamento dei termini

Variazione soglia reddito di riferimento

Estensione sanatoria del D.L. n. 212/2023 nei casi di detrazione

Acquisto dei crediti fiscali da parte delle partecipate dirette dal MEF

Cessione delle singole annualità

Distribuzione del credito di imposta negli anni

Proroga validità DURC e moratoria sui debiti

Deroga esplicita all’Art. 321 Codice di Procedura Penale per i crediti fiscali

Miglioramento della funzione per l’interscambio già presente in AdE (cassetto fiscale)

Proposta BTP Forward

Discount Rate Cap per le operazioni di Cessione dei Crediti d’imposta

Interpretazione autentica sull’invio delle fatture

