Criteri Ambientali Minimi (CAM): cosa sono, a che servono e quali sono vigenti

Secondo quanto stabilito dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione, il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, ha pubblicato una serie di Decreti contenenti specifiche misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale per alcune categorie merceologiche.

Tali misure sono definite “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) che servono per individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

I CAM nel Codice dei contratti

I CAM sono espressamente indicati all’interno del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) nei seguenti articoli:

art. 22, comma 4, come documenti che integrano il progetto esecutivo;

art. 57, comma 2, come documenti da allegare nella documentazione progettuale e di gara;

art. 83, comma 2, come specifiche da indicare nei bandi di gara;

art. 130, comma 1, lettera b), come punteggio premiale da attribuire per la valutazione dell’offerta tecnica nei servizi di ristorazione;

art. 185, comma 2, come criteri di aggiudicazione per le concessioni.

Più nel dettaglio, i CAM sono inseriti nella parte regolamentare del Codice dei contratti (gli allegati legislativi):

allegato I.7, art. 3, comma 1, lettere n) e v) come indicazioni da inserire nel documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e tra i criteri di approvvigionamento dei materiali;

allegato I.14, art. 3, comma 6, lettera d), coma documentazione da allegare per la rilevazione dei costi.

Con il citato art. 57, comma 2, è stato previsto per i CAM una natura trasversale rispetto a ogni tipo di appalto. Lo stesso art. 57, comma 2 prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione dei “criteri di aggiudicazione dell’appalto” di cui all’art. 108, commi 4 e 5, del Codice.

Inoltre, il nuovo Codice dei contratti disciplina nell’Allegato II.8 il tema dei costi del ciclo di vita di un prodotto, servizio o lavoro, prevedendo che le stazioni appaltanti, quando valutano le offerte sulla base di un criterio quale il costo del ciclo di vita, possono richiedere i dati connessi al consumo di energia o di altre risorse, i costi di raccolta, smaltimento e riciclaggio di rifiuti e i costi imputati a esternalità ambientali, che possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.

Sostanzialmente, i CAM sono orientati alla promozione della circolarità e allo sviluppo dell’economia circolare a livello locale ed approcciano, ove tecnicamente possibile, anche gli impatti derivanti dalla logistica, in modo tale da ridurre la dimensione dell’ambito territoriale nel quale recuperare e valorizzare la materia. L’obbligo di rispetto dei CAM ha l’obiettivo di garantire che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari” e nell’ aumento del numero di occupati nei diversi settori delle filiere più sostenibili.

I CAM vigenti

A marzo 2023 è stato firmato il decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che stabilisce la programmazione delle attività volte alla definizione dei criteri ambientali minimi preliminari all’adozione dei relativi decreti ministeriali, per l’anno 2023.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023 recante “Approvazione del piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023” che sostituisce il Piano d’azione adottato con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008 così come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013.

Di seguito i CAM vigenti: