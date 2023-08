Da Fassa Bortolo i manuali tecnici Gypsotech®

Nell’ambito dei sistemi di costruzione a secco, Fassa Bortolo è uno dei brand di riferimento col suo Sistema Gypsotech®. L’azienda trevigiana dal 2010 fa scuola in questo campo, sia per la qualità che per la varietà dell’offerta, con una vasta gamma di prodotti, tra cui lastre in cartongesso e lastre accoppiate.

Sistema Gypsotech®: i manuali tecnici per interni ed esterni

Come racconta Federico Montanari – Specialista Assistenza Tecnica Sistema Gypsotech® di Fassa Bortolo – “I sistemi a secco convincono sempre più progettisti e utenti finali perché offrono tantissime opportunità costruttive. Noi di Fassa abbiamo il vantaggio di una lunga esperienza in questo settore; nei nostri laboratori nascono anno dopo anno prodotti sempre più performanti. L’ultima novità, ad esempio, è Gypsotech® GypsoSIMPLY che sviluppa le prestazioni di una lastra normale in un peso inferiore del 15%”.

Per spiegare nel dettaglio le soluzioni Gypsotech®, Fassa mette a disposizione due manuali tecnici dedicati ai sistemi a secco Gypsotech®, sia per interni che per esterni.

“I sistemi a secco sono sistemi costruttivi assemblati in opera con un ridotto utilizzo di acqua. Questa modalità costruttiva permette di trovare la giusta soluzione in funzione delle necessità, variando lo spessore o la tipologia di lastre, l’orditura metallica o il materiale isolante. Tutto ciò è sicuramente un vantaggio, ma al tempo stesso complica il lavoro del progettista perché questa variabilità porta a non avere chiare le prestazioni, le caratteristiche e le componenti dei vari sistemi. Avendo una gamma sempre più vasta di possibilità, abbiamo ritenuto che fosse utile proporre uno strumento agile e di facile consultazione, pensato appositamente per le necessità di tutte le figure coinvolte, dai progettisti e committenti, fino agli applicatori”.

Non si può quindi definire un vero e proprio catalogo, ma un manuale di posa.

“È un catalogo, un manuale e anche qualcosa in più: è una guida estremamente dettagliata per la scelta e la posa in opera dei sistemi a secco targati Fassa Bortolo. Serve quindi ai professionisti in fase progettuale alla ricerca delle soluzioni migliori, ma anche agli applicatori che hanno invece bisogno dei dettagli più operativi per la posa corretta”.

Dopo una prima sezione normativa (funzionale alle certificazioni e indispensabile per gli appalti pubblici) e una panoramica sulle tipologie di lastre e componenti disponibili, il manuale consente di approfondire una grande varietà di soluzioni tecniche per pareti, contropareti e controsoffitti sia in interno che in esterno. Per ogni soluzione tecnica viene specificata l’incidenza del materiale, le prestazioni del sistema comprese di prove di laboratorio sperimentali (altezza, potere fonoisolante, resistenza al fuoco, applicazione carichi, trasmittanza termica etc.). Si trova addirittura una voce di capitolato già pronta, inserita per ciascuna soluzione. Nella fase di progettazione, quali sono le richieste che arrivano più spesso al vostro ufficio tecnico?

“Nella maggioranza dei casi ci viene richiesta un’opinione su quale sia la combinazione migliore, in funzione di determinati obiettivi ed esigenze, spesso il dubbio è tra due soluzioni simili: sembrano dettagli certo, ma questi possono determinare la qualità del lavoro fatto. Proprio per questo abbiamo voluto inserire nei manuali anche una tabella molto dettagliata per il confronto tra sistemi che permette la comparazione di soluzioni prestazionali differenti in modo da trovare facilmente la soluzione perfetta”.

Guarda il video

Un capitolato a prova di errori insomma.

“Sicuramente un capitolato chiaro e dettagliato, che faciliterà il lavoro di tutte le figure coinvolte dal progettista fino all’applicatore, riducendo così la possibilità di errori. Consentirà, infatti, di ridurre le possibili controversie dalla fase di gara, alla fase di cantiere fino a lavoro finito”.

Anche la componente sostenibile è importante quando parliamo di sistemi a secco. Anzi, fondamentale dove sono necessari i CAM.

“Lo stabilimento di Calliano (AT) dove nascono le nostre lastre in cartongesso Gypsotech® è esemplare da questo punto di vista. Qui ogni aspetto costruttivo (dalla lavorazione in prossimità dell’estrazione per ridurre trasporto ed emissioni, al riuso degli scarti, al recupero dell’acqua piovana) concorre a ottenere un prodotto di qualità con il minore impatto sull’ambiente. Infatti, le nostre lastre in cartongesso sono dotate di certificazione di conformità ai CAM e sono dotate anche di dichiarazione ambientale EPD. Però più in generale cerchiamo di far notare ai nostri clienti che non solo i nostri prodotti rispettano i Criteri Ambientali Minimi, ma sono fatti in modo responsabile e questo è certamente un valore oggi, anche per molti utenti finali”.

Passando invece agli applicatori. Cosa trovano di utile in queste guide?

“Con tante variabili coinvolte, anche un applicatore esperto può avere dei dubbi; qui invece trova tutte le istruzioni operative e le procedure di installazione. Anche in questo caso abbiamo voluto andare nel dettaglio senza trascurare nulla, dalle indicazioni per la movimentazione e lo stoccaggio del materiale, al montaggio vero e proprio, fino alla finitura consigliata. Il manuale è completo di cronoprogramma delle lavorazioni”.

Si può dire che nulla è lasciato al caso.

“No, perché è proprio dalla cura dei dettagli che si distingue un’edilizia di qualità”.

Scarica il Manuale Gypsotech® Esterni

Scarica il Manuale Gypsotech® Interni