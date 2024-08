DDL Concorrenza 2023: nuova proroga per i dehors

È stato approvato in Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, il ddl per il Mercato e la Concorrenza 2023.

DDL mercato e concorrenza: approvato il disegno di legge annuale

Il disegno di legge annuale è composto da tre parti, con numerose misure afferenti al quadro di interventi di attuazione del PNRR.

Tra le altre, rilevano quelle sulle concessioni autostradali, con la definizione delle procedure di aggiudicazione, dell’iter per la stipula delle convenzioni, per la tariffazione e la gestione dei pedaggi e la pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali.

Altre disposizioni riguardano la rilevazione dei prezzi e usi commerciali, il settore assicurativo, trasporto e commercio e le misure in materia di start up.

Le novità sui dehors

Di particolare importanza poi le indicazioni sui dehors: entro un anno dall’entrata in vigore della legge, verrà emanato un decreto legislativo, su proposta del Mimit, con il quale verrà riordinata e coordinata la concessione di dehors ai pubblici esercizi, ovvero di spazi e aree pubbliche di interesse culturale e paesaggistico per l’installazione di strutture amovibili.

È previsto anche che le amministrazioni comunali adeguino i propri Regolamenti in modo da garantire adeguate zone per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria in caso di occupazione di marciapiedi.

Secondo il Mimit, la riforma garantirà più servizi per i cittadini, più decoro per le città, più risorse per i Comuni e più sviluppo, con regole certe che riordineranno il settore e incentiveranno gli investimenti, migliorando la ricettività e il decoro urbano.

In ogni caso, fino al 31 dicembre 2025, e comunque fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, vengono prorogate le norme del 2020 connesse alla pandemia di Covid.