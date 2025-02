Il Decreto Cultura è legge: SCIA semplificata per gli spettacoli dal vivo

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2025, n. 46 della legge del 21 febbraio 2025, n. 16 di conversione del c.d “Decreto Cultura”, si conferma la SCIA semplificata per gli spettacoli dal vivo.

Decreto Cultura: in Gazzetta Ufficiale le disposizioni sulla SCIA semplificata

Secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, a partire dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al R.D. n. 635/1940, per la realizzazione di spettacoli dal vivo comprendenti attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, destinate a un massimo di 2.000 spettatori, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato è sostituito da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presentata al SUAP o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

In questo modo diventano definitive e strutturali le semplificazioni introdotte con l’art. 38-bis, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 in materia di realizzazione di spettacoli dal vivo.

Queste le informazioni da segnalare nella SCIA:

numero massimo di spettatori;

luogo in cui si svolge lo spettacolo;

orario della manifestazione.

La Segnalazione va accompagnata dalla relazione di un professionista tecnico attestante la rispondenza della manifestazione alle regole tecniche di prevenzione incendi.