Il Decreto PNRR è legge: ecco cosa cambia

Dopo la Camera, anche il Senato ha dato la sua fiducia al Governo per l’approvazione definitiva del Decreto Legge 2 marzo 2024, n.19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, che di fatto può già considerarsi legge dello Stato.

Si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione e del Decreto Legge coordinato, ma è chiaro che il testo trasmesso dalla Camera al Senato può considerarsi definitivo con i suoi 64 articoli tra bis, ter, quater e quinquies (rispetto agli originari 46).

Vengono così messe nero su bianco numerose novità in tema di sicurezza sul lavoro e di adempimenti a carico di committenti e responsabili della sicurezza e dei lavori in ambito di appalti pubblici e privati.

Decreto PNRR: tutte le novità nella legge di conversione

Sicuramente delle piccole rivoluzioni saranno quelle apportate dall’art. 29 del provvedimento, in materia di verifica di congruità della manodopera e sull'applicazione dei CCNL nazionali, oltre che l'introduzione della c.d. "patente a punti" per imprese e lavoratori autonomi operanti nei canteri edili, sistema che sarà pienamente operativo dal 1° ottobre 2024.

Vediamo le nuove disposizioni nel dettaglio.