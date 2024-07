Decreto Salva Casa: il Senato al lavoro per l’approvazione

Nella giornata di oggi, al Senato, la Commissione Ambiente e lavori pubblici ha in agenda l'avvio dell'esame del disegno di conversione in legge del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), approvato la settimana scorsa dalla Camera dei Deputati. La discussione dovrebbe essere una mera formalità a cui seguirà il voto di approvazione (tramite fiducia) che consentirà la chiusura dei lavori per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nei tempi stabiliti.

Decreto Salva Casa: gli articoli modificati del Testo Unico Edilizia

Considerato che la scadenza del Decreto Legge cade di domenica (28 luglio 2024), il voto conclusivo arriverà entro e non oltre il 26 luglio, in modo da poter procedere con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del giorno successivo (difficile) o di lunedì 29 luglio. Se al Senato decidessero di velocizzare ulteriormente i tempi, si potrebbe procedere con il voto già il 24 luglio in modo da inviare il testo per la pubblicazione in Gazzetta entro il 26 luglio.

Non ci sono dubbi sulle nuove modifiche apportate d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che ne uscirà profondamente rinnovato dopo il passaggio parlamentare per la conversione in legge del Salva Casa.

Ecco gli articoli del d.P.R. n. 380/2001 (qui il testo a fronte) sui quali è intervenuto il D.L. n. 69/2024.