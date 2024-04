Decreto Superbonus 2024: l'audizione del Fisco

Tante le audizioni che si stanno svolgendo in Senato, tutte con interlocutori di spessore, nell’ambito dei lavori per la conversione in legge del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (c.d. Decreto Superbonus 2024, ufficialmente "Decreto Agevolazioni”). Considerata la tematica, di particolare rilevo è sicuramente quella del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che ha illustrato le principali novità introdotte dal provvedimento.

Decreto Superbonus 2024: l'audizione dell'Agenzia delle Entrate sul DL Agevolazioni

Ripercorrendo l’articolato del Decreto, l’audizione ha trattato i seguenti punti:

Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi

Disposizioni in materia di compensazioni di crediti fiscali

Presidi anti-frode in materia di cessione dei crediti ACE

Misure per il monitoraggio di transizione 4.0

Disposizioni urgenti in materia fiscale

Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria.

Nel corso dell’intervento, Ruffini ha anche precisato come in ambito Superbonus e bonus edilizi, il Fisco, insieme alla Gdf, abbia intercettato truffe per circa 15 miliardi di euro, di cui 6,3 miliardi grazie ai controlli preventivi; i restanti 8,6 miliardi sono invece sequestrati da parte dell’Autorità giudiziaria. Non solo: il direttore ha dichiarato che sono in corso ulteriori verifiche sui crediti oggetto di compensazione, con la conseguente emissione di atti di recupero nei confronti dei responsabili.