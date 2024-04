Decreto Superbonus 2024: i rilievi del Direttore Generale delle Finanze

Nell’anno d’imposta 2022, le detrazioni IRPEF per il Superbonus sono risultate pari a circa il 4% del totale del costo annuo della misura, mentre il 96% del beneficio è riconducibile al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Ddl di conversione del D.L. n. 39/2024: l’audizione del Direttore Generale delle Finanze

Lo ha affermato il Direttore Generale delle Finanze Dott. Giovanni Spalletta nell’ambito del ciclo di audizioni al Senato per la conversione del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto Superbonus 2024 o taglia cessioni). Molto interessante è la memoria lasciata agli atti in cui preliminarmente viene ripercorsa “a spanne” l’evoluzione normativa delle regole sul superbonus e sulla cessione del credito, per poi passare:

su alcune evidenze del recente andamento del Superbonus, discutendo il ruolo di alcune variabili chiave che potrebbero aver influenzato le dinamiche più recenti;

su alcuni aspetti da tenere in considerazione nella prospettiva di un riordino delle agevolazioni fiscali edilizie, in particolare alla luce del nuovo quadro di regolamentazione europea sulla governance economica e fiscale.

Tralasciando la prima parte che si limita a definire i provvedimenti di modifica arrivati nell’ultimo anno, ricordiamo solo tutti i provvedimenti che hanno inciso direttamente o indirettamente sul superbonus e sul meccanismo delle opzioni alternative: