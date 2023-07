Dal Demanio progettisti gratis per le scuole del Sud

Mentre è d'attualità il tema del rapporto tra l'importo a base di gara per i professionisti ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) e la legge sull'equo compenso (Legge n. 49/2023), l'Agenzia del Demanio pubblica un nuovo avviso pubblico che farà certamente discutere.

Progettazione scuole: l'avviso dell'Agenzia del Demanio

L'avviso è riservato alle Province e le Città metropolitane delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, e mette a disposizione gratuitamente le competenze della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell’Agenzia del Demanio, per le attività di progettazione, prestazione di servizi di ingegneria e architettura e assistenza tecnica da effettuare sugli immobili pubblici ad uso scolastico di competenza.

Le amministrazioni interessate potranno inviare le proprie manifestazioni di interesse entro l'1 settembre 2023.

Entrando nel dettaglio, la Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici potrà essere utilizzata a titolo gratuito e previa sottoscrizione di una apposita convenzione, per le attività di progettazione, prestazione di servizi di ingegneria e architettura e assistenza tecnica.

L'avviso ha l'obiettivo di fare una ricognizione preliminare del fabbisogno delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria sugli immobili pubblici ad uso scolastico di propria competenza, per affiancare i suddetti Enti territoriali nelle attività di seguito riportate e dettagliate nella Scheda Edificio (allegato 2):

processi e percorsi di conversione e diffusione della progettazione dell’edilizia scolastica di competenza provinciale con utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, come le metodologie BIM, fornendo: un approccio di assistenza tecnica nella predisposizione, gestione e aggiornamento del set informativo dei modelli digitali realizzati con le metodologie BIM relativo agli immobili pubblici ad uso scolastico di competenza delle Province;

un’assistenza operativa mirata a effettuare o ad acquisire la trasformazione digitale degli elaborati progettuali esistenti, garantendo, anche mediante l’implementazione di applicativi informatici già esistenti, la digitalizzazione delle procedure, nonché del set informativo dei modelli digitali realizzati attraverso le metodologie BIM relativo al patrimonio immobiliare scolastico, nonché ampliando e consolidando le capacità delle singole amministrazioni di utilizzare e conservare nel tempo i fascicoli digitali degli immobili pubblici ad uso scolastico; prestazione di servizi di verifica progettuale e assistenza tecnica in fase di esecuzione degli interventi, tra cui l’attività di project management, di direzione dei lavori, di aggiornamento degli elaborati progettuali e delle relative verifiche, nonché attività di project monitoring; individuazione, elaborazione, nonché messa a disposizione di soluzioni progettuali innovative volte a realizzare interventi di efficientamento energetico degli immobili pubblici ad uso scolastico di competenza provinciale, perseguendo, ove possibile, eventuali sinergie con gli interventi già finanziati con fondi pubblici.

A tal fine, le Province e le Città metropolitane interessate, che hanno in carico edifici pubblici ad uso scolastico per i quali intendono avvalersi del supporto della Struttura per le attività sopra indicate, potranno trasmettere la propria manifestazione d’interesse secondo il modello “Allegato 1” e seguendo le modalità indicate nell'avviso.

Manifestazione di interesse

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della Struttura di Progettazione.

Le Province e le Città metropolitane, unitamente alla manifestazione di interesse, dovranno allegare la Scheda Edificio per ogni immobile proposto secondo il modello “Allegato 2”, unitamente alla documentazione ivi indicata.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il 1° settembre 2023.

Verifica delle istanze e successivi adempimenti

Dal 1° settembre 2023 al 15 settembre 2023, la Struttura procederà alla disamina delle manifestazioni d’interesse ricevute e alla successiva classificazione delle stesse secondo la tipologia di intervento richiesto.

Dal 16 settembre 2023 al 30 settembre 2023, la Struttura procederà, sulla scorta delle manifestazioni di interesse pervenute, a valutarne l’impatto rispetto alle proprie capacità operative e a definire, di concerto con l’Unione delle Province d’Italia, i criteri per la selezione degli interventi e la relativa programmazione temporale delle attività.

Dal 1° ottobre 2023 al 15 ottobre 2023, la Struttura fornirà riscontro agli Enti territoriali interessati sulla fattibilità degli interventi richiesti e procederà alla stipula delle convenzioni secondo lo schema “Allegato 3”.

Chiarimenti

Eventuali richieste di ulteriori informazioni a carattere tecnico o amministrativo possono essere inoltrate tramite PEC all’indirizzo della Struttura di Progettazione.