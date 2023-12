Digitalizzazione appalti: cosa cambia dal 2024 sul MEPA?

Mancano ormai pochissimi giorni a quella che si appresta a diventare una delle più grandi rivoluzioni nel mondo degli appalti pubblici, con l’entrata a regime dell’intero ecosistema digitale dei contratti. Un vero e proprio D-Day – dove in questo caso la D sta per Digitalizzazione - a cui enti e stazioni appaltanti si preparano ormai da mesi e che porterà, dal 1° gennaio 2024, a un cambiamento epocale.

Appalti pubblici e e-Procurement: cosa cambia sul MEPA dal 2024?

Tra i principali attori coinvolti nel cambiamento, il Portale Acquisti in rete, che ha già ottenuto la certificazione da ANAC come piattaforma di e-procurement, e che non sarà disponibile proprio per attività di manutenzione straordinaria, dalle 23.59 del 31 dicembre 2023 fino alle 8.00 del 6 gennaio 2024.

Proprio per questo sono state fornite indicazioni sul periodo di fermo e su cosa sarà possibile fare dopo il ripristino del sistema.

In particolare, durante il fermo non sarà possibile:

accedere al Portale;

avviare, gestire, o concludere procedure di acquisto e negoziazione sulla Piattaforma (per le Pubbliche Amministrazioni);

gestire il catalogo, gli ordini e avviare o concludere la partecipazione alle procedure negoziali (per gli operatori economici);

accedere al Sistema di verifica degli inadempimenti (per gli Operatori di verifica).

Sarà cura delle stazioni appaltanti verificare che le scadenze di presentazione delle offerte e di richiesta di chiarimenti e le date fissate per le sedute pubbliche, nel caso di negoziazioni in corso, non ricadano nei giorni di fermo del sistema. In caso contrario, sarà necessario spostare tali scadenze, prestando attenzione a evitare anche i giorni immediatamente successivi al rilascio.

Inoltre gli OE dovranno prestare attenzione a pianificare la presentazione delle offerte e le richieste di chiarimenti, tenendo conto dei giorni di chiusura di sistema.

Le nuove funzionalità del portale

Successivamente, con la riapertura del sistema, gli utenti avranno a disposizione:

nuove modalità di autenticazione, principalmente appunto tramite Spid, CIE o eIDAS;

il nuovo Fascicolo di gara

l’accesso al Fascicolo virtuale dell’operatore economico

la nuova funzione per la predisposizione e compilazione del DGUE

l’integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici di Anac che consentirà di: richiedere i CIG compilare l'Anac Form, per la pubblicazione sulla GURI compilare l'eForm, per la pubblicazione sulla GUCE caricare l'European Single Procurement Document



Immagine tratta da acquistinretepa

Proprio in previsione della riapertura del portale con le nuove funzionalità, l'invito formulato a operatori e stazioni appaltanti è a farsi trovare pronti, approntando operazioni propedeutiche all’utilizzo della piattaforma quali:

avere la disponibilità Spid o CIE (eIDAS per gli utenti degli altri Stati membri della Comunità Europea)

individuare le figure a cui assegnare i nuovi ruoli come il Responsabile unico di Progetto, i gestori di eForm, ANAC Form, che opereranno sulla piattaforma di Acquisti in rete e che dovranno quindi essere utenti già registrati o dovranno effettuare una nuova registrazione.

La nuova gestione del CIG

Cambiamenti rilevanti anche per la richiesta e la gestione del CIG, che avverrà tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC in relazione a:

Ordini o Appalti specifici inviati su Convenzioni e Accordi quadro attivati sul nuovo Sistema di e-Procurement dopo il 1° gennaio 2024.

Ordini, RdO o gli Appalti specifici inviati dopo il 1° gennaio sui Mercati telematici (MePA e SDAPA).

Gare in ASP e Gare su delega pubblicate dopo il 1° gennaio 2024.

Tutti gli ordini e le gare in bozza al 31 dicembre 2023 verranno cancellati, così come saranno automaticamente eliminati i CIG acquisiti tramite SIMOG entro il 31 dicembre 2023, ma non riferiti a procedure pubblicate entro la stessa data.

Dal 1° gennaio 2024, la richiesta e la gestione del CIG avverrà invece tramite SIMOG (o relativa interfaccia web) nel caso di: