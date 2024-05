Direttiva Green: il provvedimento nella Gazzetta UE

Dopo un iter lungo quasi due anni, culminato con l’approvazione del testo definitivo lo scorso 12 aprile nel corso del Consiglio Ecofin, approda finalmente nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’8 maggio 2024, la Direttiva UE 2024/1275 del 24 aprile 2024, più nota a tutti come Direttiva Green, che entrerà in vigore il prossimo 29 maggio 2024. Gli Stati membri avranno tempo fino al 29 maggio 2026 per adeguarsi.

Un testo che ha avuto una gestazione alquanto travagliata, con rimodulazioni anche piuttosto consistenti soprattutto nelle fasi finali, dopo l’alzata di scudi da parte di alcuni Stati membri – tra cui l’Italia – sull’iniziale target previsto per l’efficientamento energetico degli edifici, ovvero il salto di classe energetica di quelli con prestazioni peggiori in classe E entro il 2030 e in classe D nel 2033. Obiettivo ridimensionato, o meglio rimodulato: piuttosto che di classi energetiche, si parla adesso di riduzione di emissioni, con un primo step del 16% entro il 2030 e del 20-22 entro il 2035 per gli edifici residenziali. Zero emissioni invece dal 2028 per gli edifici pubblici e dal 2030 per gli altri.

Direttiva Green: il testo nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

La Direttiva si compone di 38 articoli e 10 allegati ed è così strutturata:

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 - Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici

Articolo 4 - Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici

Articolo 5 - Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica

Articolo 6 - Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica

Articolo 7 - Edifici di nuova costruzione

Articolo 8 - Edifici esistenti

Articolo 9 - Norme minime di prestazione energetica per edifici non residenziali e traiettorie per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale

Articolo 10 - Energia solare negli edifici

Articolo 11 - Edifici a emissioni zero

Articolo 12 - Passaporto di ristrutturazione

Articolo 13 - Sistemi tecnici per l’edilizia

Articolo 14 - Infrastrutture per la mobilità sostenibile

Articolo 15 - Predisposizione degli edifici all’intelligenza

Articolo 16 - Scambio dei dati

Articolo 17 - Incentivi finanziari, competenze e barriere di mercato

Articolo 18 - Sportelli unici per la prestazione energetica nell’edilizia

Articolo 19 - Attestato di prestazione energetica

Articolo 20 - Attestato di prestazione energetica

Articolo 21 - Affissione dell’attestato di prestazione energetica

Articolo 22 - Banche dati della prestazione energetica nell’edilizia

Articolo 23 - Ispezioni

Articolo 24 - Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria

Articolo 25 - Esperti indipendenti

Articolo 26 - Certificazione dei professionisti dell’edilizia

Articolo 27 - Sistema di controllo indipendente

Articolo 28 – Riesame

Articolo 29 – Informazione

Articolo 30 – Consultazione

Articolo 31 - Adeguamento dell’allegato I al progresso tecnico

Articolo 32 - Esercizio della delega

Articolo 33 - Procedura di comitato

Articolo 34 – Sanzioni

Articolo 35 – Recepimento

Articolo 36 – Abrogazione

Articolo 37 - Entrata in vigore e applicazione

Articolo 38 – Destinatari

Allegati:

ALLEGATO I Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici (di cui all’articolo 4)

ALLEGATO II Modello per i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici (di cui all’articolo 3)

ALLEGATO III Calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nova costruzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2

ALLEGATO IV Quadro generale comune per la valutazione della predisposizione degli edifici all’intelligenza

ALLEGATO V Modello dell’attestato di prestazione energetica (di cui all’articolo 19)

ALLEGATO VI Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica

ALLEGATO VII Quadro metodologico comparativo ai fini dell’individuazione dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti di prestazione energetica per edifici ed elementi edilizi

ALLEGATO VIII Requisiti dei passaporti di ristrutturazione

ALLEGATO IX PARTE A Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive (di cui all’articolo 36) PARTE B Termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione (di cui all’articolo 36)

ALLEGATO X Tavola di concordanza.

Vediamo le principali novità introdotte dal testo.