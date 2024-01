e-Procurement e digitalizzazione appalti: accordo MEF-Consip-SNA

Lo sviluppo e la diffusione delle competenze in materia di appalti pubblici sono al centro del nuovo protocollo di intesa siglato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e da Consip S.p.A.

Formazione sull'e-Procurement: il nuovo Protocollo d'intesa

Obiettivo principale è aumentare la conoscenza nei buyer pubblici, del contesto e delle dinamiche con cui si realizzano gli interventi di public procurement, in modo da rafforzarne la capacità amministrativa e tecnica, con la consapevolezza che la maggiore diffusione possibile degli strumenti del Programma di razionalizzazione possa svolgere un ruolo determinante anche nell’efficace realizzazione della digitalizzazione degli appalti pubblici.

Ciascuno dei soggetti coinvolti nell’accordo rappresenta un importante punto di riferimento nel sistema della formazione pubblica: in particolare il MEF, titolare del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione - e Consip S.p.A, gestore per conto dello stesso Ministero dell’attuazione di tale Programma - metteranno a disposizione know-how e competenze in materia di contratti pubblici messe in pratica negli anni, con un impegno costante nelle attività di formazione e informazione su queste tematiche. Ad affiancarli sarà la SNA, che, oltre a selezionare e formare i dirigenti statali, svolge istituzionalmente un’attività di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici, caratterizzandosi quale snodo centrale del sistema della formazione pubblica.

Un altro passo verso la modernizzazione della Pubblica Amministrazione e la diffusione dei sistemi di e-Procurement, sancito con la firma del protocollo di collaborazione fra l’Amministratore Delegato di Consip, Dott. Marco Mizzau, il Presidente della SNA Prof.ssa Paola Severino, e il Direttore Generale del MEF-DAG, Dott.ssa Susanna La Cecilia.