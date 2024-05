e-Procurement: nel I trimestre 2024 oltre 6 miliardi di acquisti su Consip

Volano gli acquisti delle amministrazioni pubbliche sugli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip: al 31 marzo 2024, il valore è pari a oltre 6 miliardi di euro.

Sistemi di acquisto e negoziazione Consip: i dati del I trimestre 2024

La centrale acquisti nazionale mette a disposizione di oltre 14mila amministrazioni, che raggruppano più di 117mila centrali di spesa, un’offerta ampia e differenziata distribuita su circa 190mila imprese aggiudicatarie di gare o abilitate ai mercati telematici (di cui oltre il 95% Micro, Piccole e Medie Imprese).

Al 31 marzo 2024, le Convenzioni e gli Accordi quadro sono stati lo strumento più utilizzato con un valore degli acquisti di 2,5 miliardi di euro. Si tratta di strumenti particolarmente apprezzati dalle amministrazioni, permettendo l'acquisizione attraverso contratti “pronti all’uso” con notevole semplificazione, riduzione tempi ed economie di scala.

Numerosi gli ambiti merceologici disponibili, comprendenti ICT, Sanità, Mobility, Energia, Building management, per un valore pari a 20,2 miliardi di euro.

Per quanto riguarda gli strumenti di negoziazione - il Mercato elettronico della PA, Sistema dinamico di acquisto della PA e Gare in modalità ASP (Application Service Providing) - permettono di effettuare acquisti rapidi e snelli e, soprattutto, con piena autonomia di scelta delle amministrazioni.

Nel dettaglio, al 31 marzo 2024, per gli acquisti sotto soglia comunitaria, il più utilizzato è il Mercato elettronico della PA (Mepa), con un valore degli acquisti di 1,8 miliardi di euro, seguito dal Sistema dinamico di acquisto (Sdapa) per gli acquisti sopra soglia, con un un valore di quasi 1 miliardo e le gare in modalità ASP, in cui le amministrazioni bandiscono gare in autonomia sulla piattaforma di negoziazione messa a disposizione gratuitamente, con un valore di 800 milioni di euro.