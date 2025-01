Ecobonus e Bonus Casa 2025: entro quando la comunicazione al portale Enea?

Il 2025 si è aperto con la grande novità che riguarda le principali detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

Ecobonus e Bonus Casa 2025: le aliquote

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha, infatti, rivisto le aliquote previste per il bonus ristrutturazioni edilizie (bonus casa), per il sismabonus e per l’ecobonus confermando per il 2025 la detrazione massima del 50% solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

In tutti gli altri casi, invece, spetta una detrazione del 36%.

Oltre a questo, Governo e Parlamento hanno deciso di escludere dagli incentivi fiscali gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Non cambiano, invece, le condizioni previste tra le quali si ricorda la comunicazione ad Enea dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica per i quali spettano le agevolazioni per ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) e risparmio energetico (Ecobonus).

Comunicazione Enea 2025

Oggi rispondiamo a Gabriella che chiede: “Dovrei inserire una pratica ENEA per detrazione bonus casa. Il collaudo dell'impianto è stato effettuato a metà gennaio 2025. Al momento nel sito ENEA si possono inserire solo pratiche con fine lavori entro 31 dicembre 2024. Cosa devo fare?”.

Si ricorda che i dati in questione possono essere caricati sia dai beneficiari delle agevolazioni che da intermediari autorizzati e riguardano nel dettaglio la documentazione relativa agli interventi:

di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa), ex art.16 bis, comma 1, lettera h), del d.P.R. n. 917/86);

che accedono alle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (Ecobonus).

L'accesso al portale e la successiva compilazione della comunicazione sono consentiti dietro autenticazione tramite SPID o CIE.

Bonus Casa ed Ecobonus 2025: entro quando la comunicazione ad ENEA?

La trasmissione di dati e documenti va effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dove per “data di fine lavori” si intende:

la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori;

se prevista, la data di avanzamento lavori anche parziale;

se prevista, la data della dichiarazione di conformità.

Nel caso degli elettrodomestici la data decorre da quella in cui è stato fatto il bonifico o da quella presente su qualunque altro documento di acquisto ammesso (es. fattura).

Qualora gli interventi rientrino in edilizia libera, la data di fine lavori va dimostrata con un’autocertificazione che riporti:

dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;

estremi catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno e categoria);

data di inizio dei lavori;

dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione della detrazione fiscale.

La dichiarazione va poi firmata e conservata, e presentata all’Agenzia delle Entrate solo su richiesta.

Al momento Enea consente unicamente la trasmissione dei dati degli interventi con data di fine lavori nel 2024. Per quanto riguarda il 2025, come ogni anno, si dovrà attendere la pubblicazione del nuovo sito (che generalmente arriva tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio).

Dalla data di pubblicazione del portale Enea 2025, scattano i 90 giorni previsti per tutti gli interventi realizzati precedentemente.

Supponendo che la pubblicazione del nuovo portale Enea arrivi il 5 febbraio 2025, tutti gli interventi con fine lavori tra il 1° gennaio e il 4 febbraio 2025 avranno tempo fino al 6 maggio 2025 (appunto 90 giorni).