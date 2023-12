L'edilizia libera non esiste (o quasi)

Esiste una leggenda che narra di una tipologia di intervento edilizio definito “libero”, sul quale non sarebbe necessaria alcuna valutazione. Un mito alimentato da una lettura sommaria e parziale (spesso limitata al solo titolo) dell'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, il Testo Unico Edilizia, con la conseguenza che anche per un banale intervento è facile che possano nascere problematiche più o meno rilevanti, sulle quali occorre fare molta attenzione.

La struttura del d.P.R. n. 380/2001

Per comprendere da dove nascono queste “incomprensioni” è necessario fare un passo indietro e definire:

la struttura del Testo Unico Edilizia;

la differenza tra “edilizia” e “urbanistica”;

la normativa edilizia e urbanistica;

la tipologia di intervento edilizio;

i regimi edilizi.

In questo approfondimento proveremo ad entrare nel dettaglio dei suddetti punti ma, per prima cosa, occorre capire cos'è il d.P.R. n. 380/2001 ovvero la norma che definisce nel nostro Paese i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.

Tralasciando l'articolazione del testo unico edilizia, prima di addentrarsi all'interno di questa norma, occorre ricordare che:

a prescindere dalle sue disposizioni, così come prevede l'art. 1 comma 2, restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali (il d.Lgs. n. 42/2004), la normativa di tutela dell’assetto idrogeologico, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;

le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico; le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione (ragion per cui l'attività edilizia in Emilia Romagna ha delle peculiarità diverse da quelle della Regione Siciliana).

Ciò premesso, il d.P.R. n. 380/2001 è suddiviso in 3 parti:

Parte I – Attività edilizia

Parte II – Normativa tecnica per l’edilizia

Parte III – Disposizioni finali

La Parte I è suddivisa in 4 titoli a loro volta suddivisi in capi e sezioni:

Titolo I - Disposizioni generali Capo I - Attività edilizia

Titolo II - Titoli abilitativi Capo I – Disposizioni generali Capo II – Permesso di costruire Sezione I - Nozione e caratteristiche Sezione II - Contributo di costruzione Sezione III - Procedimento Capo III - Segnalazione certificata di inizio attività

Titolo III - Agibilità degli edifici Capo I - Certificato di agibilità

Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni Capo I - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità Capo II - Sanzioni Capo III – Disposizioni fiscali



La Parte II è suddivisa 6 Capi a loro volta suddivisi in sezioni:

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Capo II – Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica Sezione I - Adempimenti Sezione II - Vigilanza Sezione III – Norme penali

Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Capo IV – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche Sezione I – Norme per le costruzioni in zone sismiche Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche Sezione III - Repressione delle violazioni Sezione IV - Disposizioni finali

Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti

Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

La terza e ultima parte contiene unicamente le disposizioni finali relative a: