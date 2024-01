Edilizia scolastica: accordo tra Agenzia del Demanio e Province

Un’importante intesa che garantisce prestazioni di servizi di progettazione, di ingegneria e architettura e di assistenza tecnica per gli interventi di rigenerazione del patrimonio di edilizia scolastica in gestione alle province: è questo l’obiettivo della Convenzione triennale stipulata tra l’Agenzia del Demanio e l’Unione Province Italiane, che verrà attuata tramite la Struttura per la Progettazione.

Interventi su edifici scolastici delle Province: nuovo accordo UPI - Agenzia del Demanio

Nel dettaglio, la Struttura per la Progettazione garantirà alle Province, anche in qualità di stazione appaltante, tutte le attività relative a interventi da realizzare sul patrimonio immobiliare di competenza provinciale, con particolare riferimento a quello adibito ad uso scolastico, sulla base delle manifestazioni di interesse espresse dalle relative stazioni uniche appaltanti.

Tra i compiti della Struttura:

servizi di progettazione, integrazione o verifica progettuale;

attività di project management e direzione lavori;

collaudo tecnico amministrativo.

In particolare, grande attenzione verrà dedicata alle azioni finalizzate al miglioramento delle performance e all’efficientamento energetico degli edifici pubblici ad uso scolastico di competenza provinciale.

Supporto per la progettazione BIM

La Convenzione prevede anche il supporto da parte dell’Agenzia del Demanio alle stazioni appaltanti provinciali, con attività di accompagnamento, formazione e assistenza operativa mirata a effettuare o acquisire la trasformazione digitale degli elaborati progettuali esistenti, in particolare attraverso l’utilizzo di metodologie BIM.

Da parte dell’UPI, la Convenzione stabilisce l’impegno a coordinare le attività tra le Province delle Regioni a statuto ordinario e con gli altri livelli istituzionali, finalizzate alla programmazione degli interventi e ai loro eventuali aggiornamenti; alla verifica del fabbisogno delle Province, sulla base delle indicazioni giunte dalle Stazioni appaltanti e alla definizione di un programma degli interventi, oltre che a garantire la massima diffusione dell’iniziativa.