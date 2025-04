Edilizia scolastica: in Gazzetta Ufficiale la nuova proroga per l'adeguamento antisismico

È stata spostata a fine anno la scadenza per ultimare i lavori di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica per gli interventi autorizzati dal Ministero dell’Istruzione con i decreti 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179 - piani 2018-2021.

Edilizia scolastica: prorogato il termine per l'adeguamento antisismico

La conferma arriva con il Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 25 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2025, n. 94, che differisce dal 31 marzo al 31 dicembre 2025 la data di fine lavori, a condizione che (pena revoca del finanziamento), per gli interventi siano stati rispettati i termini di aggiudicazione:

del 31 gennaio 2021, per gli interventi di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, e 9 ottobre 2019, n. 847;

del 7 maggio 2021 per gli interventi di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 marzo 2020, n., pena la revoca del finanziamento.

Sempre entro il 31 dicembre 2025, gli enti locali beneficiari dovranno concludere la rendicontazione nella piattaforma dedicata.

Il perché della proroga

La proroga è stata decisa in considerazione del fatto che sono emerse difficoltà per numerosi enti locali nel rispettare il termine previsto per il completamento dei lavori, nonostante l’avanzato stato di esecuzione: su 67 interventi finanziati, solo su 31 è pervenuto riscontro alla ricognizione.

Non solo: come si legge nel decreto, sulle tempistiche di realizzazione degli interventi hanno sicuramente inciso in maniera negativa le criticità prodotte dall’aumento dei costi dei materiali che, in alcuni casi, hanno portato le SA ad espletare delle nuove procedure di gara.