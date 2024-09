Edilizia e urbanistica: serve un serio progetto di riforma

Si lavorerà su due tavoli in VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici) relativamente a due progetti di legge che riguardano, almeno apparentemente, la riforma urbanistica e la rigenerazione urbana.

Apparentemente perché in realtà non si tratta di testi di “riforma” ma solo nuove puntuali modifiche, integrazioni e interpretazioni di norme esistenti, con l’obiettivo di risolvere casi e problematiche particolari che si era provato a districare con il recente Salva Casa (all’interno del quale in sede di conversione in legge è saltato il “Salva Milano”).

Edilizia e urbanistica: i progetti di legge alla Camera

Sto parlando dei due atti A.C. 1987 recante "Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana" a trazione Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, e A.C. 2018 recante “Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata, di destinazione dei proventi di titoli edilizi e di sanzioni in materia edilizia nonché di programmazione e incentivazione di interventi per la rigenerazione urbana” a trazione Partito Democratico.

Due proposte di legge con il medesimo obiettivo. Quale esso sia è ancora da verificare in concreto.

Il progetto di legge ordinaria 1987 è stato presentato dalle forze di maggioranza il 24 luglio 2024 ed è stato assegnato in VIII Commissione in sede referente l’1 agosto 2024. Il progetto di legge 2018 del PD è stato, invece, presentato il 7 agosto 2024 e assegnato in VIII Commissione in sede referente il 10 settembre 2024.

Proprio il 10 settembre sono cominciate le audizioni informali nell’ambito del progetto di legge 1987 a cui hanno già partecipato parecchi soggetti interessati tra cui l’Unione nazionale italiana dei tecnici degli enti locali (UNITEL), la Rete delle Professioni Tecniche, CNA e Confartigianato, Confedilizia, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l’Associazione nazionale dei responsabili unici del progetto (ASSORUP), l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

