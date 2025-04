Efficienza energetica delle imprese: ENEA sui benefici multipli

L’efficienza energetica rappresenta uno degli strumenti più efficaci per affrontare la sfida del cambiamento climatico, contribuendo allo stesso tempo a uno sviluppo economico sostenibile. Tradizionalmente, l’analisi dell’efficienza energetica si concentra sulla riduzione dei consumi e sui vantaggi economici diretti che ne derivano.

Benefici multipli dell'Efficienza energetica: la guida ENEA per le imprese

Questo approccio può essere ampliato valutando i c.d. “Benefici multipli” che includono impatti economici, ambientali e sociali che si verificano sia a livello macroeconomico che aziendale.

Una prospettiva che ENEA ha deciso di proporre nel documento “Benefici multipli dell'efficienza energetica per le imprese”, una guida pratica per aziende, Energy Manager, Esperti di Gestione dell’Energia (EGE), Energy Service Company (ESCO) e decisori politici, aiutandoli a identificare e dove possibile quantificare i Benefici Multipli derivanti dagli investimenti in efficienza energetica.

Il ruolo strategico dei Benefici Multipli

L’importanza dei Benefici Multipli è stata riconosciuta già nel 2015 dall’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA). Più recentemente, la Commissione Europea ha enfatizzato il tema nella Direttiva sull’Efficienza Energetica, sottolineando la necessità di integrare i Benefici Multipli nelle analisi costi-benefici e promuovendo lo sviluppo di nuove pratiche in materia. Nonostante la crescente attenzione, continuano però a permanere numerose barriere che ostacolano la caratterizzazione e la quantificazione di questi benefici.

La corretta individuazione e quantificazione dei Benefici Multipli consente di allineare meglio l’efficienza energetica con le priorità strategiche aziendali, rafforzando le motivazioni commerciali per investire in soluzioni energetiche più efficienti. Come specifica ENEA, numerosi studi dimostrano che il valore dei benefici operativi e di produttività può raggiungere fino a 2,5 volte il risparmio energetico diretto, a seconda del contesto dell’investimento. Inoltre, includere i Benefici Multipli nelle valutazioni finanziarie può ridurre significativamente il tempo di ritorno degli investimenti, incentivando le aziende a intraprendere azioni mirate.