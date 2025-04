Equo compenso: a che punto è la riforma dei parametri?

A due anni dall’entrata in vigore della legge n. 49/2023 sull’equo compenso, il sistema di monitoraggio previsto dalla riforma rischia di restare una scatola vuota, considerato che i parametri ministeriali per la determinazione dei compensi professionali non sono stati ancora aggiornati e sono gli stessi da oltre 12-15 anni.

Equo compenso: necessario rivedere i parametri, Osservatorio in stallo

Torna in primo piano il tema dell’equo compenso per i liberi professionisti, con un’interrogazione parlamentare, la n. 4-04781 a firma dell'on. Arturo Scotto e rivolta al Ministro della Giustizia. Al centro del dibattito, lo stallo dell’Osservatorio nazionale e il mancato aggiornamento dei parametri ministeriali.

Una situazione che – si sottolinea nel testo dell’interrogazione - mina alla base l’effettività del principio stesso dell’equo compenso, lasciando scoperti centinaia di migliaia di autonomi e professionisti, anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L'Osservatorio nazionale sull'equo compenso: cos'è e cosa dovrebbe fare

Ricordiamo che la legge n. 49/2023, all'art. 10, comma 5, ha istituito l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, reso operativo con il DM Giustizia n. 6/2024, con l’obiettivo di:

monitorare l’applicazione della normativa sull’equo compenso da parte di PA, banche, assicurazioni e grandi imprese;

raccogliere segnalazioni di clausole contrattuali abusive o squilibrate;

analizzare e proporre aggiornamenti sui criteri di determinazione dei compensi professionali.

L’Osservatorio è un organismo complesso, composto da:

4 rappresentanti del Ministero della Giustizia, incluso il Vice Capo di Gabinetto;

1 rappresentante del Ministero del Lavoro;

24 rappresentanti dei Consigli Nazionali delle professioni ordinistiche;

5 rappresentanti delle professioni non ordinistiche.

La permanenza in carica è triennale, ma l’effettiva capacità di incidere sulla disciplina applicativa dell’equo compenso dipende dalla convocazione regolare e dalla produzione di atti di indirizzo, che al momento sembrano completamente assenti.

Basti pensare che l’Osservatorio si è insediato ufficialmente l’11 aprile 2024, quindi quasi un anno dopo l’entrata in vigore della legge n. 49/2023, ma - secondo quanto riferito nell’interrogazione - è stato convocato solo 4 o 5 volte in un anno, senza produrre alcun risultato operativo concreto.

Il nodo delle gare pubbliche e delle clausole abusive

Tra i temi su cui l’Osservatorio avrebbe dovuto concentrare prioritariamente la propria attività, l’applicabilità della legge sull’equo compenso alle gare pubbliche, con particolare attenzione alle clausole vessatorie e ai casi in cui la PA affida incarichi sottocosto o con compensi predeterminati in misura irragionevole.

La legge 49/2023 prevede infatti l’obbligo per le amministrazioni e i soggetti privati “forti” di riconoscere un compenso proporzionato alla qualità e quantità dell’opera professionale, rinviando esplicitamente ai parametri ministeriali come riferimento oggettivo. Tuttavia, se i parametri sono obsoleti o non aggiornati, si rischia che la norma resti inapplicabile nei fatti.

Alla luce di questa situazione, con l’interrogazione si chiede al Ministro della Giustizia: