Ermetika e SSC Bari di nuovo insieme nella stagione sportiva appena iniziata

Si conferma per la stagione calcistica 2023/2024 la partnership tra Ermetika e la SSC Bari in qualità di Top Sponsor.

Stagione sportiva 2023/2024: Ermetika è sponsor della SSC Bari

"La partnership avviata lo scorso anno con la squadra si è dimostrata vincente per l’Azienda, poiché afferma ulteriormente la nostra presenza sul territorio locale e si fa portavoce del nostro obiettivo di sostenere il mondo dello sport. Per questo è fondamentale per noi dare costante supporto al Club biancorosso, per rinnovare la fiducia che nutriamo nei confronti di una squadra affiatata e dare continuità al percorso di crescita iniziato insieme. Partita dopo partita, inoltre, abbiamo visto crescere il fervore dei nostri Clienti nei confronti del team che ha regalato sempre grandi emozioni, dandoci un ulteriore motivo per riconfermare il connubio. Quest’anno, inoltre, abbiamo deciso di essere al fianco della squadra sin dal primo minuto: il nostro brand infatti, posizionato sul fronte della maglia allenamento rosso fiammante oppure nera, sta accompagnando i calciatori già durante il ritiro pre-campionato a Roccaraso. A seguire, il brand beneficerà di grande visibilità anche all’interno dello Stadio San Nicola, grazie alla presenza riconfermata in spazi preponderanti come il led bordo campo, la sala hospitality e i canali social della società" – afferma Roberto Spinazzola, Direttore Commerciale Ermetika.

"Sono felice che Ermetika sia al nostro fianco anche per questa stagione - spiega il presidente biancorosso Luigi De Laurentiis -. Questa è la conferma che il percorso tracciato in questi sei anni insieme alle aziende del territorio è solido e che insieme continuiamo a crescere. Il brand SSC Bari si è ulteriormente rafforzato, soprattutto negli ultimi due anni, e questo sicuramente rappresenta un ulteriore passo per progettare e programmare il futuro con i nostri partner".

Ma il rinnovo della partnership vuole sottolineare l’entusiasmo non solo per la squadra di punta pugliese, bensì anche per il suo tifo caloroso e travolgente, in grado di trasmettere a ogni spettatore la fortissima passione che scorre e il legame profondo che si è creato con il team.

La collaborazione tra le due parti mette in risalto a livello territoriale e nazionale lo slancio di due realtà molto attive, che sanno distinguersi sia nel settore professionale, che in quello sociale. Una collaborazione, questa, che si fonda su principi solidi e una continua spinta a migliorarsi e riconosce in entrambe le parti la loro storicità e il loro valore.

L’augurio è che questa partnership possa accrescere la riconoscibilità di Ermetika e SSC Bari sia per i tifosi della squadra che per i Clienti dell’azienda, con l’intento di trasmettere insieme i valori dello sport, del mondo professionale, e di una terra ricca di tradizione e innovazione.