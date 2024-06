Fassa Bortolo: nuovi servizi ai progettisti in ambito consolidamento

Nel mondo dell’edilizia, quando si parla di Sistema Consolidamento e Rinforzo Strutturale, si ha a che fare con una varietà estrema di possibili interventi, in funzione del tipo di muratura, dello stato dell’edificio preesistente e della sua destinazione d’uso. Questa gamma di variabili rende il lavoro del progettista sempre più complesso e Fassa Bortolo ha investito in modo particolare negli ultimi anni nell’ampliamento del suo Sistema Consolidamento e Rinforzo Strutturale, con materiali innovativi e soluzioni diverse per adattarsi a qualsiasi esigenza.

Come membro di ISI (ingegneria sismica italiana) e Assorestauro, però, Fassa Bortolo è anche in constante confronto con gli operatori del settore: da questa consapevolezza la scelta di mettere a disposizione dei progettisti una serie di strumenti che li aiutino a capire in modo immediato l’applicazione e l’applicabilità dei sistemi a loro disposizione.

Tra le ultime novità introdotte, ci sono le tavole DWG per l’intero Sistema Consolidamento e Rinforzo Strutturale e i CVT per il sistema FASSANET ZR NHL SYSTEM.

Sistema di consolidamento e rinforzo: ​nuove tavole DWG

Le tavole DWG solo elaborati tecnici bidimensionali a cui il progettista può attingere per sviluppare il suo progetto strutturale. Consentono di approfondire i dettagli della progettazione e di attingere a tutte le informazioni necessarie a sviluppare il proprio progetto.

Rispetto ad altri strumenti in 3D, come ad esempio i BIM, che velocizzano soprattutto le fasi di progettazione più standardizzate, le tavole DWG consentono di andare molto più nel dettaglio, di cogliere la complessità degli elementi costruttivi in un settore come il restauro in cui ogni muratura, ogni lesione, ogni imprecisione è unica.

Fassa Bortolo mette a disposizione le tavole DWG dell’intero Sistema Consolidamento e Rinforzo Strutturale: ciascuna tavola illustra una singola e specifica soluzione di intervento, in un unico elaborato sintetico che condensa le informazioni tipologiche del sistema, a cominciare dai materiali impiegati, la stratigrafia, lo schema di posa, dettagli specifici degli spessori di applicazione, fino alle voci di capitolato. Contengono anche una serie di QRcode con cui accedere direttamente ai video applicativi, per una visione più dinamica dell’intervento.

Gli elaborati sono completamente gratuiti e possono essere scaricati accedendo all’Area Riservata del sito Fassa Bortolo.

Qui, i materiali si trovano suddivisi in tre link, per tipologia di intervento:

DWG Consolidamento e rinforzo di strutture in muratura

DWG Rinforzo di strutture in calcestruzzo

DWG Presidi per la messa in sicurezza di elementi non strutturali

Ogni elaborato, impaginato in A3, è disponibile sia in formato digitale .dwg (editabile, per lavoralo, copiarlo in scala, ecc) che .pdf (per la semplice consultazione o stampa).

Quello che Fassa Bortolo mette a disposizione è una specie di “archivio approfondito, completo e ordinato” in cui ciascun progettista possa trovare la soluzione di cui ha bisogno e, partendo dagli elaborati già coerenti con le certificazioni e le normative in vigore, adattarla rapidamente alle sue esigenze di cantiere.

Certificati di valutazione tecnica: si aggiunge FASSANET ZR NHL System

I CVT sono certificazioni rilasciate dal Servizio Tecnico centrale del consiglio superiore dei lavori pubblici, che forniscono una valutazione delle prestazioni dei sistemi di rinforzo strutturale valutati nel loro funzionamento complessivo.

Queste valutazioni, particolarmente stringenti nei requisiti soprattutto in materia di durabilità, rappresentano una garanzia della qualità nelle soluzioni per il consolidamento e il restauro delle strutture ammalorate e sottoposte a sollecitazioni sismiche. Fassa Bortolo ha già certificato le principali soluzioni per le tre tipologie di rinforzo, CRM, FRCM e FRP.

Da pochi giorni si è aggiunta FASSANET ZR NHL System, una soluzione FRCM con matrice monocomponente a base di calce idraulica naturale NHL, che consente interventi poco invasivi (con spessori tra i 5 e i 15 mm) e localizzati dove ci sia una vulnerabilità dell’edificio dal punto di vista statico ma soprattutto sismico. Utilizzabili su elementi strutturali come pilastri, volte o singole pareti. L’uso di una malta a base di calce idraulica naturale consente l’applicabilità sia sull’edilizia recente che su quella storica.

Il sistema si compone di:

SISMA NHL FINO: matrice monocomponente a base calce.

FASSANET ZR 350: rete bidirezionale bilanciata in fibra di vetro alcali-resistente per la realizzazione di presidi antiribaltamento

Connettori in fibra di vetro: due tipologie (preformato o da impregnare in cantiere) ma necessari solo dove previsti dal progetto strutturale.

I CVT prevedono per i sistemi di rinforzo una serie di prove meccaniche in laboratori esterni accreditati dal Ministero, con test di trazione, invecchiamento artificiale per verificare la tenuta del sistema nel tempo, dopo ripetuti cicli di gelo/disgelo, immersioni in sali e altri fenomeni che mettono a rischio l'integrità degli interventi, soprattutto su pareti esterne.

Fassa ha voluto effettuare anche una serie di prove in scala reale con modalità “pre-crack”, una prova ciclica di taglio e compressione su un pannello murario precedentemente danneggiato. Questo per simulare ancora meglio il comportamento reale del progetto in opera, in cui la muratura non è nuova ma ha delle vulnerabilità intrinseche dovute a stress precedenti.

Una valutazione dei sistemi considerati dunque nel loro complesso, a garanzia della qualità Fassa Bortolo nelle soluzioni per il consolidamento e il restauro delle strutture ammalorate e sottoposte a sollecitazioni sismiche.

