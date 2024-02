Consolidamento e rinforzo strutturale: certificazione CVT per tutti i CRM di Fassa Bortolo

Fassa Bortolo ha investito in modo particolare negli ultimi anni nell’ampliamento del suo Sistema Consolidamento e Rinforzo Strutturale, con soluzioni diverse per adattarsi a qualsiasi esigenza, in funzione del tipo di intervento, dello stato dell’edificio preesistente e della sua destinazione d’uso.

Sistemi di rinforzo ad alto spessore: certificazione CVT per i prodotti Fassa Bortolo

Continuando su questo percorso di miglioramento Fassa Bortolo ha ottenuto recentemente dei nuovi i Certificati di Valutazione Tecnica per tutti i suoi sistemi di rinforzo ad alto spessore CRM: FASSANET ARG SYSTEM, FASSANET SOLID SYSTEM e FASSANET SOLID MAXI SYSTEM.

I sistemi CRM (Composite Reinforced Mortar) sono soluzioni di consolidamento ad “alto spessore” caratterizzati dall’impiego di una rete preformata in materiali compositi (FRP) inserita in una malta per uso strutturale (anche a base di calce per una maggiore compatibilità con murature storiche), vincolata tramite connettori alla muratura da rinforzare. Sono consigliati ad esempio per il rinforzo a taglio e a pressoflessione di maschi murari, il confinamento di colonne in muratura o il rinforzo di archi e volte in muratura. La rete ha la funzione di assorbire le sollecitazioni di trazione, mentre la malta strutturale contribuisce ad assorbire gli sforzi di compressione; i connettori contribuiscono a trasferire gli sforzi dalla muratura alla rete d’armatura.

Le prove meccaniche a cui sono sottoposti i sistemi di rinforzo per ottenere i CVT prevedono test di trazione, invecchiamento artificiale per verificare la tenuta del sistema nel tempo, dopo ripetuti cicli di gelo/disgelo, immersioni in sali e altri fenomeni che mettono a rischio l'integrità degli interventi, soprattutto su pareti esterne.

Una valutazione dei sistemi considerati dunque nel loro complesso, a garanzia della qualità Fassa Bortolo nelle soluzioni per il consolidamento e il restauro delle strutture ammalorate e sottoposte a sollecitazioni sismiche.