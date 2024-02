Fassa Matt Pro: pittura opaca, qualità trasparente

Per rispondere ancora una volta alle richieste del mondo dell’architettura e dell’edilizia, Fassa Bortolo ha sviluppato FASSA MATT PRO, un’idropittura per interni bianca formulata con materie prime di nuova generazione, caratterizzata da un effetto ultraopaco e altamente diffusivo, ottima resa e particolare attenzione al benessere abitativo e ambientale.

FASSA MATT PRO: idropittura di nuova generazione

Gli specialisti Fassa hanno lavorato sulla facilità di applicazione, che sia a rullo, a pennello o airless. La resa omogenea abbinata all’elevata opacità, che dona alle superfici un aspetto minerale, consente di minimizzare eventuali difetti di posa e segni di ritocco, anche su superfici lisce e interni particolarmente illuminati: queste proprietà rendono FASSA MATT PRO adatta ad ogni ambiente abitativo, anche su grandi superfici interne o in situazioni di pareti con luce radente (dovuta ad esempio a grandi aperture o finestre).

FASSA MATT PRO andrà ad arricchire la grande famiglia di finiture Fassa formulate con particolare attenzione al benessere abitativo, alla salute degli operatori del settore e alla sostenibilità ambientale: oltre ad essere altamente traspirante, ha infatti un bassissimo contenuto di COV (Composti Organici Volatili) ed è priva di solventi organici o plastificanti aggiunti. A testimonianza di queste proprietà, riporta in etichetta la classificazione “Emissions dans l’air intérieur: A+” che indica emissioni molto basse secondo la legislazione francese, da oltre 10 anni lo standard di riferimento del settore.

Non ultimo, anche il packaging scelto per FASSA MATT PRO continua la “nuova tradizione” di Fassa Bortolo che privilegia latte in plastica riciclata certificata PSV (“plastica seconda vita”) composte da almeno il 50% di materiale riciclato, mantenendo solo il coperchio in plastica vergine, per garantire la tenuta meccanica e le proprietà del prodotto nel tempo.