Fatturazione appalti pubblici: il Fisco aggiorna le regole

È stato aggiornato alla versione 2.6 il Documento contenente le Regole tecniche (Core Invoice Usage Specification) e le modalità applicative nel contesto nazionale italiano per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, di cui al d.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 allegate al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019, prot. n. 99370.

Fatturazione appalti pubblici: aggiornate le regole tecniche

Il provvedimento contiene le regole tecniche del processo di gestione da parte del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SDI). In particolare sono descritte le regole del processo di ricezione, controllo ed inoltro delle fatture in formato UBL (Universal Business Language) o CII (Cross Industry Invoice) provenienti dall’estero (Cross Border) e quelle di una fattura in formato UBL personalizzato Italia all’interno del territorio nazionale (Domestic). Si tratta di specifiche derivate da quelle relative alle regole tecniche di cui all’allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 (nel seguito Specifiche SDI).

Entrata in vigore delle nuove regole

Le nuove regole sono in vigore dal 15 maggio 2025, e fanno seguito al rilascio della Spring Release 2025 della norma europea EN16931 e dell’ultima versione del formato FatturaPA.