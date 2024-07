Fisco online: arriva la nuova Guida ai servizi dell’Agenzia delle Entrate

Un supporto ai cittadini, per navigare facilmente tra le varie esigenze fiscali e amministrative: nasce con questo obiettivo la Guida ai Servizi online dell’Agenzia delle Entrate, disponibile sul sito del Fisco.

Servizi online del Fisco: la nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate

La guida, interattiva e semplice da usare, offre una panoramica completa dei numerosi servizi disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, spiegando passo dopo passo come accedere a questi strumenti comodamente da casa: ad esempio, è possibile aprire una partita IVA, pagare un F24 o richiedere una correzione dei dati catastali di un immobile senza dover visitare fisicamente un ufficio dell’Agenzia.

La Guida è strutturata nelle seguenti macrosezioni:

HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI? USA I SERVIZI DELL’AGENZIA SE USARE IL PC È COMPLICATO CODICE FISCALE, TESSERA SANITARIA, PARTITA IVA ATTI E CONTRATTI DI LOCAZIONE RIMBORSI FISCALI PAGARE IN MODO SEMPLICE E VELOCE CONSULTA I DATI DEI TUOI IMMOBILI CONSULTA I TUOI DATI FISCALI DICHIARAZIONI CHIEDI UN CERTIFICATO I SERVIZI PER GLI INTERMEDIARI FISCALI

Soluzioni alternative

Tuttavia, per questioni più complesse o per coloro che incontrano difficoltà con l'uso dei canali digitali, rimangono disponibili i canali tradizionali come il telefono e gli appuntamenti in presenza, con la possibilità di delegare una persona di fiducia per svolgere le pratiche necessarie.

Edizione aggiornata

Infine, l’Agenzia segnala che la pubblicazione sostituisce le precedenti guide "I Servizi agili dell’Agenzia delle entrate" e "Benvenuti in Agenzia! Gli attrezzi per un fisco a portata di click", offrendo informazioni aggiornate e che confermano la spinta sempre maggiore verso la digitalizzazione dei servizi al cittadino.