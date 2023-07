Flat tax 15% per professionisti e imprese: nuove indicazioni dal Fisco

Un'aliquota fissa del 15% per redditi d'impresa e di lavoro autonomo fino a 40mila euro, limitatamente al 2023 e in alternativa al regime IRPEF: sono questi in sintesi, i punti chiave del regime opzionale "flat tax", sul quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le indicazioni con la Circolare del 28 giugno 2023, n. 18/E, specificando a chi e come si applica la disciplina prevista dalla legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

Flat tax 15%: tutti i chiarimenti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate

Come specifica il Fisco, si tratta di un regime opzionale, per quest’anno, sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, con un’aliquota fissa del 15% da applicare sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

Possono avvalersi, in via generale, del regime della “flat tax incrementale”, per il solo anno 2023:

le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e/o arti e professioni

imprese familiari e aziende coniugali non gestite in forma societaria, in entrambi i casi limitatamente al titolare.

Contribuenti che abbiano applicato il regime forfetario, o il regime “di vantaggio” (Dl n. 98/2011), dal 2020 al 2022 (in uno o più anni), ma non nel 2023.

Rimangono esclusi invece:

redditi delle società di persone, imputati ai soci per “trasparenza”;

redditi delle società di capitali, imputati ai soci per “trasparenza”;

redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli

contribuenti che, nel 2023, aderiscono al regime forfetario (L. n. 190/2014)

Tassa piatta incrementale: come calcolare la base imponibile

Nella circolare si illustra, anche tramite alcuni esempi, la definizione della base imponibile. Il calcolo va fatto determinando la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo relativi al 2023 e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

A questa differenza va applicata la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. Il reddito così determinato, è soggetto all’aliquota fissa del 15% nel limite massimo di 40mila euro.

L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.

Cos'è la flat tax

Introdotto con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio 2023), il regime agevolativo opzionale, c.d. “tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, disciplinato dall’articolo 1, commi da 55 a 57, prevede per il solo anno d’imposta 2023, un regime sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale.

In particolare la normativa prevede: