Fondo PNC Area Sisma: in Gazzetta Ufficiale gli aggiornamenti delle ordinanze attuative

Con diversi Comunicati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2023, n. 239, il Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 ha reso noto l’aggiornamento di diverse ordinanze attuative relative agli interventi a valere sul Piano Nazionale Complementare per le aree del cratere.

Nel dettaglio, sono stati modificati gli allegati delle seguenti ordinanze

il bando allegato all'ordinanza n. 21 PNC del 27 aprile 2022;

il bando di cui all'allegato 1 all'ordinanza n. 25 PNC del 30 giugno 2022;

il bando allegato all'ordinanza n. 24 PNC del 30 giugno 2022;

il bando di cui all'allegato 3 all'ordinanza n. 25 PNC del 30 giugno 2022;

il bando allegato all'ordinanza n. 27 PNC del 30 giugno 2022;

i bandi di cui agli allegati 1 e 2 all'ordinanza n. 29 PNC del 30 giugno 2022;

l'allegato 1 all'ordinanza n. 1 PNC del 16 dicembre 2021;

l'allegato 1 dell'ordinanza n. 2 PNC del 16 dicembre 2021;

l'allegato 1 all'ordinanza n. 8 PNC del 30 dicembre 2021;

l'allegato 1 all'ordinanza n. 11 PNC del 30 dicembre 2021;

l'allegato 1 all'ordinanza n. 32 PNC del 30 giugno 2022;

lo schema di convenzione allegato all'ordinanza n. 16 del 1° febbraio 2022;

il bando allegato all'ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022;

l'allegato 5 dell'ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022.

Tutti i documenti possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a questo link.

PNC: le risorse aggiuntive per le aree colpite dal Sisma

Con il D.L. n. 59/2021 il Governo ha approvato all’art. 1 il“Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza - PNC”, stanziando ulteriori risorse nazionali aggiuntive al PNRR. Alla sua attuazione si applicano, le misure e le procedure di accelerazione e di semplificazione nonché quelle relative alla capacità amministrativa e alle procedure finanziarie previste per il PNRR.

Il PNC è volto a finanziare tutti i progetti ritenuti validi per la ripartenza nazionale, non coperti però da sovvenzioni e/o prestiti del Recovery and Resilience Facility.

Le risorse complessive ammontano a 30,622 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, di cui 1,78 miliardi, per gli anni dal 2021 al 2026 al programma NextAppennino, il programma per il rilancio economico e sociale delle aree del Centro Italia.

In particolare, sono previsti “interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”, ad esempio con progetti di rigenerazione urbana o per il rilancio del turismo, in aggiunta agli interventi della ricostruzione materiale dell’edificato e delle infrastrutture, con l’obiettivo di sostenere e favorire il rilancio del territorio del centro Italia, coinvolgendo il tessuto produttivo e le attività economiche e sociali.