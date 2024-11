Fondo ​Reddito Energetico Nazionale: disponibili gli esiti delle istanze

Sono oltre 12.800 le richieste pervenute nel 2024 per l'accesso al Reddito Energetico Nazionale (REN), la misura proposta dal MASE che consente ai nuclei familiari a basso reddito di realizzare un impianto fotovoltaico a servizio dell'unità immobiliare di residenza.

Fondo REN: il GSE pubblica l'esito delle istanze

Come segnala lo stesso GSE, entro il 30 novembre, il Gestore dei Servizi Energetici renderà disponibili gli esiti delle valutazioni sulle istanze ricevute: entro questa data i Soggetti Beneficiari e i Soggetti Realizzatori, potranno infatti consultare sul portale REN, accessibile dall'Area Clienti del GSE, la lettera di esito della valutazione effettuata.

In caso di accoglimento dell’istanza, verrà stipulato il Contratto di Reddito Energetico tra il GSE e il Soggetto Beneficiario, della durata di 20 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Per tutto il Contratto, il Soggetto Beneficiario cederà al GSE l’energia immessa in rete eccedente il proprio consumo. Le risorse economiche, derivanti dal controvalore connesso al ritiro dell’energia elettrica prodotta dall’impianto e non autoconsumata, saranno devolute al Fondo.

Entro 12 mesi dalla comunicazione dell’accoglimento della richiesta di accesso al beneficio, l’impianto fotovoltaico deve risultare connesso alla rete elettrica e in esercizio sulla piattaforma GAUDI di Terna.