FVOE 2.0: da ANAC i manuali di accesso per le stazioni appaltanti e gli operatori economici

Tra gennaio e febbraio 2024, in piena digitalizzazione dei contratti pubblici, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha messo a punto, chiarito e modificato molti degli aspetti necessari per la transizione digitale del comparto.

FVOE 2.0 operativo

Lo scorso 23 gennaio da ANAC è arrivata la comunicazione ufficiale circa la piena operatività del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) nella versione 2.0 che consente:

alle Stazioni Appaltanti (SA) e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;

agli Operatori Economici (OE) di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico offre un repository dove sono collezionati i documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici da parte dell’operatore economico. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

FVOE 2.0: i due manuali di accesso per SA e OE

Proprio per far fronte alle diverse esigenze delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, il 5 febbraio 2024 (con qualche giorno di ritardo rispetto l’operatività del nuovo FVOE) arrivano dall’Anticorruzione i due manuali utente relativi all’accesso, appunto, delle SA e degli OE.

Obiettivo dei due documenti è illustrare le modalità di gestione e consultazione del fascicolo virtuale, per le funzionalità messe a disposizione dell’Utente Stazione Appaltante e dell’Utente Operatore economico.