Gazzetta ufficiale: Pubblicato il Decreto-legge su Lavoro ed Imprese

Sulla Gazzetta ufficiale n. 155 Edizione straordinariA del 30 giugno 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”

Il decreto-legge n. 99/2021, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 26 del 30 giugno 2021, è costituito dai seguenti 8 articoli:

Art. 1 - Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d’imposta POS

Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d’imposta POS Art. 2 - Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI

Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI Art. 3 - Misure per il settore elettrico

Misure per il settore elettrico Art. 4 - Misure in materia di tutela del lavoro

Misure in materia di tutela del lavoro Art. 5 - Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini

Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini Art. 6 - Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a.

Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. Art. 7 - Disposizioni finanziarie

Disposizioni finanziarie Art. 8 – Entrata in vigore

Sospensione del programma cashback e supercashback (art. 1, commi 1-5)

Si dispone, inoltre, la sospensione del programma cashback e supercashback nel secondo semestre del 2021 e le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono destinate a finanziare interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Credito d’imposta per POS collegato ai registratori di cassa (art. 1, commi 9-12)

Il testo prevede che, per promuovere l’utilizzo della moneta elettronica in funzione di contrasto dell’evasione fiscale, sia fortemente incentivato l’impiego di POS collegati a registratori di cassa. In tale direzione sono previsti crediti d’imposta per l’acquisto, il noleggio e l’uso di tali dispositivi e, per chi se ne avvale, per l’azzeramento delle commissioni da pagare per le transazioni.

Rinvio al 31 agosto i termini di notifica delle cartelle esattoriali (art. 2)

Il provvedimento rinvia al 31 agosto i termini di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e differisce al 31 luglio prossimo il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della Tari.

Risorse per attenuare l’aumento delle tariffe elettriche (art. 3)

Inoltre sono stanziate significative risorse, superiori al miliardo di euro, volte ad attenuare l’aumento delle tariffe elettriche determinato da ARERA in conseguenza dell’incremento dei prezzi delle materie prime per il trimestre luglio-settembre 2021.

Novità in materia di lavoro con proroga al 31/10 del divieto di licenziamento (art. 4)

Il decreto introduce importati novità in materia di lavoro, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15). Per i settori nei quali è superato - a partire dal primo luglio - il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce inoltre che le imprese, che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare.

Nell’Avviso Comune sottoscritto ieri a Palazzo Chigi, le parti sociali si sono al riguardo impegnate a raccomandare alle imprese di utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali che la legge e il decreto-legge oggi approvato prevedono in alternativa ai licenziamenti.

Fondo per il finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori (art. 4, comma 11)

Il testo prevede l’istituzione di un Fondo per il finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori in Cassa integrazione guadagni (CIG) e Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI).

300 + 300 milioni di euro per il finanziamento Nuova Sabatini (art. 5)

Infine, il decreto prevede il rifinanziamento della cosiddetta “Nuova Sabatini” per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2021, finalizzato al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per acquisto di beni strumentali. A tali risorse si aggiungono ulteriori 300 milioni ai sensi del disegno di legge di assestamento di bilancio per l’anno 2021 approvato nella medesima seduta del Consiglio.

Proroga termine restituzione Prestito Ponte Alitalia (art. 6)

Il provvedimento proroga, inoltre, fino al 16 dicembre 2021 il termine di restituzione del “prestito ponte” già assegnato ad Alitalia con il decreto-legge 137 del 2019, autorizza la prosecuzione delle attività d’impresa, compresa la vendita di biglietti per voli programmati, e stabilisce la revoca delle procedure, anche già in corso, dirette al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea. E ‘istituito un fondo di 100 milioni di euro per il 2021, diretto a garantire l’indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall’amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali di Alitalia.