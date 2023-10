Imposta di registro: chiarimenti sulla proroga dei contratti di locazione

In caso di proroga per altri 4 anni di un contratto di locazione è necessario versare nuovamente l’imposta di registro. È possibile farlo in un’unica soluzione o anno per anno? Sulla questione, posta da un contribuente, ha fornito alcuni chiarimenti Fisco Oggi, specificando anche le modalità con cui è possibile adempiere all'obbligo.

Contratti di locazione: l’imposta di registro

Come ricorda l’Agenzia delle Entrate, la registrazione di un contratto di locazione è soggetta a imposta di registro (oltre all’imposta di bollo) secondo i seguenti valori: