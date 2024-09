Incentivi funzioni tecniche: il MIT interviene sulle attività incentivabili

È possibile erogare, ai sensi dell’art. 45 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) gli incentivi per le funzioni tecniche nel caso di lavori non eccessivamente complessi, e per i quali il RUP decida di nominare solo il direttore lavori ma non anche di costituire un ufficio di direzione lavori?

Appalti di lavori: quando si possono erogare gli incentivi alle funzioni tecniche?

A porre il quesito al supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è una Stazione Appaltante, la quale ha evidenziato che:

l'art. 114, comma 1 del nuovo Codice, dispone che la fase d'esecuzione del contratto di lavori è diretta dal RUP il quale, ai sensi del successivo comma 2, prima dell'avvio delle procedure d'affidamento, nomina un direttore dei lavori (DL). Quest'ultimo può essere coadiuvato , in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione lavori costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato II.9;

, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione lavori costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato II.9; le norme del codice, per quanto concerne i lavori, non pongono restrizioni analoghe ai servizi e forniture, che possono essere incentivabili soltanto qualora di particolare importanza.

Il parere del MIT

Nel parere del 26 settembre 2024, n. 2981, il MIT ricorda che ai fini dell’erogazione dell’incentivo non rileva la costituzione dell’ufficio di direzione lavori, quanto lo svolgimento delle attività incentivabili elencate nell’allegato I.10 al Codice, ai sensi dell’art. 45, comma 1.

Ne deriva che la SA deve considerare l’erogazione degli incentivi per le seguenti attività: